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Зеленский раскрыл состав делегации Украины для мирных переговоров

Зеленский раскрыл состав делегации Украины для мирных переговоров - 15.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский раскрыл состав делегации Украины для мирных переговоров

Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава украинской делегации "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T17:16+0300

2025-03-15T17:16+0300

2025-03-15T17:48+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ об утверждении состава украинской делегации "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. Об этом сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте его офиса.Согласно тексту документа, в переговорную группу включены глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел страны Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров.В соответствии с указом, руководителем делегации назначен Андрей Ермак. Он также наделен полномочиями вносить корректировки в состав делегации, предварительно согласовав их с министром иностранных дел.Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.Во вторник состоялись переговоры между делегациями Украины и США, по результатам которых американская сторона призвала к немедленному прекращению огня. После встречи офис президента Украины опубликовал совместное заявление, в котором указывается готовность Киева к предложению Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с возможностью его продления по взаимному согласию. В документе также заявлено о немедленной отмене приостановки обмена разведданными и возобновлении военных поставок со стороны США.Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня на Украине, предложенную США, но подчеркнул наличие важных нюансов, которые необходимо учитывать. В частности, он затронул вопрос о действиях украинских подразделений в Курской области, уточнив, будет ли им разрешено покинуть территорию без боя, должна ли Россия предоставить им безопасный выход после совершенных преступлений против мирных граждан, и отдаст ли украинское руководство приказ сложить оружие. Российский лидер также отметил неопределенность в отношении того, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет цена этих приказов.

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украина, владимир зеленский, владимир путин, сша, москва