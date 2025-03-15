https://1prime.ru/20250315/zelenskiy-855817811.html

Зеленский потребовал милитаризации Европы

Зеленский потребовал милитаризации Европы - 15.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский потребовал милитаризации Европы

Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T18:21+0300

2025-03-15T18:21+0300

2025-03-15T18:22+0300

политика

владимир зеленский

европа

милитаризация

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, призвав ее ускорить производство боеприпасов и укреплять противовоздушную оборону. "Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, если речь идет о вашей обороне и безопасности... Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны - как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах", - написал Зеленский в социальной сети X. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро для финансирования военных расходов за счет бюджетных послаблений для стран ЕС и перенаправления средств, предусмотренных на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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европа

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владимир зеленский, европа, милитаризация