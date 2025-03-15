https://1prime.ru/20250315/zelenskiy-855821091.html

"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области

"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ

"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области

Градус абсурдности высказываний Владимира Зеленского повышается по мере усиления давления на него. Такое мнение в социальной сети X высказал профессор... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T22:34+0300

2025-03-15T22:34+0300

2025-03-15T22:35+0300

политика

владимир зеленский

заявление

курская область

мнение

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Градус абсурдности высказываний Владимира Зеленского повышается по мере усиления давления на него. Такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом профессор прокомментировал заявление Зеленского о том, что вторжение частей Вооруженных сил Украины в Курскую область "выполнило свою задачу".Вероятно, впечатлившись нелепостью этого высказывание, Дизен решил предупредить главу киевского режима: "В то время как война проиграна, уровень абсурдности заявлений растет. Давление на Зеленского в настоящий момент усиливается, и скоро может произойти государственный переворот".

https://1prime.ru/20250315/peremirie-855816855.html

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владимир зеленский, заявление, курская область, мнение