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"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области
"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области
Градус абсурдности высказываний Владимира Зеленского повышается по мере усиления давления на него. Такое мнение в социальной сети X высказал профессор... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T22:34+0300
2025-03-15T22:34+0300
2025-03-15T22:35+0300
политика
владимир зеленский
заявление
курская область
мнение
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Градус абсурдности высказываний Владимира Зеленского повышается по мере усиления давления на него. Такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом профессор прокомментировал заявление Зеленского о том, что вторжение частей Вооруженных сил Украины в Курскую область "выполнило свою задачу".Вероятно, впечатлившись нелепостью этого высказывание, Дизен решил предупредить главу киевского режима: "В то время как война проиграна, уровень абсурдности заявлений растет. Давление на Зеленского в настоящий момент усиливается, и скоро может произойти государственный переворот".
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владимир зеленский, заявление, курская область, мнение
Политика, Владимир Зеленский, заявление, Курская область, мнение
"Возможен переворот". Зеленского предупредили после слов о Курской области
Дизен: давление на Зеленского может перерасти в государственный переворот