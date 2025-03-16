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В Гренландии раскритиковали Рютте за реакцию на слова Трампа
В Гренландии раскритиковали Рютте за реакцию на слова Трампа - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Гренландии раскритиковали Рютте за реакцию на слова Трампа
Марк Рютте должен был более четко обозначить свою позицию в отношении заявлений президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, заявил глава... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T14:02+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Марк Рютте должен был более четко обозначить свою позицию в отношении заявлений президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, заявил глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен.Ранее на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте Трамп вновь выразил уверенность в перспективе вхождения Гренландии в состав США, аргументируя это необходимостью для международной безопасности. Рютте, в свою очередь, заявил, что не желает вовлекать НАТО в обсуждение вопроса о присоединении Гренландии к США. Ранее Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники о "серьезном настрое" Трампа в отношении присоединения Гренландии, в том числе рассматривая военные сценарии."Рютте, пожалуй, мог бы прокомментировать, что это неуместно и что необходимо соблюдать международное законодательство и международное право", - сказал Нильсен во время интервью датской телерадиокомпании DR. Согласно информации телерадиокомпании, заявление Рютте подверглось критике, в том числе со стороны датских политиков.После прошедших во вторник парламентских выборов в Гренландии новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Эта тема приобрела актуальность после заявлений Трампа о его заинтересованности в присоединении острова к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, как и подавляющее большинство населения, не поддерживает идею присоединения к США. Политики в основном выступают за полную независимость от Дании и США.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. В настоящее время она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
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гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, марк рютте
Политика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте
В Гренландии раскритиковали Рютте за реакцию на слова Трампа
Нильсен: Рютте следовало осудить слова Трампа об аннексии Гренландии
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Марк Рютте должен был более четко обозначить свою позицию в отношении заявлений президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, заявил глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен.
Ранее на встрече с генеральным секретарем НАТО Рютте Трамп вновь выразил уверенность в перспективе вхождения Гренландии в состав США, аргументируя это необходимостью для международной безопасности. Рютте, в свою очередь, заявил, что не желает вовлекать НАТО в обсуждение вопроса о присоединении Гренландии к США. Ранее Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники о "серьезном настрое" Трампа в отношении присоединения Гренландии, в том числе рассматривая военные сценарии.
"Рютте, пожалуй, мог бы прокомментировать, что это неуместно и что необходимо соблюдать международное законодательство и международное право", - сказал Нильсен во время интервью датской телерадиокомпании DR.
Согласно информации телерадиокомпании, заявление Рютте подверглось критике, в том числе со стороны датских политиков.
После прошедших во вторник парламентских выборов в Гренландии новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Эта тема приобрела актуальность после заявлений Трампа о его заинтересованности в присоединении острова к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, как и подавляющее большинство населения, не поддерживает идею присоединения к США. Политики в основном выступают за полную независимость от Дании и США.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. В настоящее время она остается частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
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