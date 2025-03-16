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Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом

Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом - 16.03.2025, ПРАЙМ

Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом

Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T14:41+0300

2025-03-16T14:41+0300

2025-03-16T14:41+0300

экономика

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рейсы

стамбул

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Новый турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Пулково в Стамбул", - говорится в сообщении. Летом авиакомпания AJet будет выполнять ежедневные рейсы из Петербурга в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. В рамках зимнего расписания перевозчик будет выполнять из Петербурга в Стамбул четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что AJet Ajet предлагает короткие стыковки через Стамбул в города Турции и Европы. Также пассажиры могут летать с пересадкой в страны Ближнего Востока. "Мы рады, что Ajet запустила прямые рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург. Ранее в Санкт-Петербург уже летали Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Новый рейс AJet — прекрасное дополнение", - отметил генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу, слова которого приводятся в сообщении. "AJet — авиакомпания, которая предлагает бюджетные перелеты между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Из Стамбула пассажиры могут улететь по всему миру. Авиакомпания развивает свою маршрутную сеть из аэропорта Сабихи Гекчен. Я надеюсь, что этот рейс будет очень полезен для жителей Санкт-Петербурга", — сказала директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асиат Халваши.

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турция, рейсы, стамбул