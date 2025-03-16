https://1prime.ru/20250316/aviareysy-855829385.html
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом - 16.03.2025, ПРАЙМ
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T14:41+0300
2025-03-16T14:41+0300
2025-03-16T14:41+0300
экономика
турция
рейсы
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/82614/64/826146469_0:57:604:397_1920x0_80_0_0_a04af6154c6409a928ff7487a590dafe.jpg
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Новый турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Пулково в Стамбул", - говорится в сообщении. Летом авиакомпания AJet будет выполнять ежедневные рейсы из Петербурга в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. В рамках зимнего расписания перевозчик будет выполнять из Петербурга в Стамбул четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что AJet Ajet предлагает короткие стыковки через Стамбул в города Турции и Европы. Также пассажиры могут летать с пересадкой в страны Ближнего Востока. "Мы рады, что Ajet запустила прямые рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург. Ранее в Санкт-Петербург уже летали Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Новый рейс AJet — прекрасное дополнение", - отметил генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу, слова которого приводятся в сообщении. "AJet — авиакомпания, которая предлагает бюджетные перелеты между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Из Стамбула пассажиры могут улететь по всему миру. Авиакомпания развивает свою маршрутную сеть из аэропорта Сабихи Гекчен. Я надеюсь, что этот рейс будет очень полезен для жителей Санкт-Петербурга", — сказала директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асиат Халваши.
https://1prime.ru/20250310/utair-855629290.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82614/64/826146469_0:0:604:453_1920x0_80_0_0_2c08440b50d9f310b45c7b5d141c328d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, рейсы, стамбул
Экономика, ТУРЦИЯ, рейсы, Стамбул
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом
"Пулково": турецкий лоукостер AJet запустил рейсы между Петербургом и Стамбулом
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Новый турецкий лоукостер AJet открыл рейсы из Пулково в Стамбул", - говорится в сообщении.
Летом авиакомпания AJet будет выполнять ежедневные рейсы из Петербурга в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен. В рамках зимнего расписания перевозчик будет выполнять из Петербурга в Стамбул четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Отмечается, что AJet Ajet предлагает короткие стыковки через Стамбул в города Турции и Европы. Также пассажиры могут летать с пересадкой в страны Ближнего Востока.
Utair в мае запустит рейсы в Анталью из Грозного
"Мы рады, что Ajet запустила прямые рейсы из Стамбула в Санкт-Петербург. Ранее в Санкт-Петербург уже летали Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Новый рейс AJet — прекрасное дополнение", - отметил генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгюн Талу, слова которого приводятся в сообщении.
"AJet — авиакомпания, которая предлагает бюджетные перелеты между Стамбулом и Санкт-Петербургом. Из Стамбула пассажиры могут улететь по всему миру. Авиакомпания развивает свою маршрутную сеть из аэропорта Сабихи Гекчен. Я надеюсь, что этот рейс будет очень полезен для жителей Санкт-Петербурга", — сказала директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асиат Халваши.