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В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС - 16.03.2025, ПРАЙМ
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС
Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T23:45+0300
2025-03-16T23:45+0300
2025-03-16T23:46+0300
политика
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МИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. "Мы, конечно, смотрим, высказываем свою позицию, пытаемся апеллировать к здоровым силам европейского общества, находим какой-то отклик. Но он сегодня крайне мал, потому что как только где-то в Европе находится политик, который выступает за свою страну, который начинает говорить интересами своего народа, который говорит: "Прекратите эту вакханалию с этим вооружением и через амбразуру смотреть", - тут же начинаются против него какие-то акции", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он критически высказался о милитаризации в Европе и о планах перевооружения ЕС с бюджетом 800 миллиардов евро. "Говорят: "Давайте создадим фонд, давайте вооружаться". Причем за счет того, чтобы потолок долга стран увеличивать, и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран. О чем это говорит? Об ослаблении этой валюты - евро. О том, что люди будут меньше благ получать за свою зарплату. О том, что будет увеличение цен, инфляция. То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно", - подчеркнул Рыженков.
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мид белоруссии, евросоюз
Политика, МИД Белоруссии, Евросоюз
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС
МИД Белоруссии: Минск пытается апеллировать к здоровым силам в ЕС, но отклик мал
МИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
"Мы, конечно, смотрим, высказываем свою позицию, пытаемся апеллировать к здоровым силам европейского общества, находим какой-то отклик. Но он сегодня крайне мал, потому что как только где-то в Европе находится политик, который выступает за свою страну, который начинает говорить интересами своего народа, который говорит: "Прекратите эту вакханалию с этим вооружением и через амбразуру смотреть", - тут же начинаются против него какие-то акции", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Он критически высказался о милитаризации в Европе и о планах перевооружения ЕС с бюджетом 800 миллиардов евро. "Говорят: "Давайте создадим фонд, давайте вооружаться". Причем за счет того, чтобы потолок долга стран увеличивать, и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран. О чем это говорит? Об ослаблении этой валюты - евро. О том, что люди будут меньше благ получать за свою зарплату. О том, что будет увеличение цен, инфляция. То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно", - подчеркнул Рыженков.