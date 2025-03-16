Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250316/belorussiya-855836455.html
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС - 16.03.2025, ПРАЙМ
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС
Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T23:45+0300
2025-03-16T23:46+0300
политика
мид белоруссии
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/17/770841749_0:146:1501:990_1920x0_80_0_0_3337c48ebc2c5888762e0bc2cdf1c1b2.jpg
МИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. "Мы, конечно, смотрим, высказываем свою позицию, пытаемся апеллировать к здоровым силам европейского общества, находим какой-то отклик. Но он сегодня крайне мал, потому что как только где-то в Европе находится политик, который выступает за свою страну, который начинает говорить интересами своего народа, который говорит: "Прекратите эту вакханалию с этим вооружением и через амбразуру смотреть", - тут же начинаются против него какие-то акции", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он критически высказался о милитаризации в Европе и о планах перевооружения ЕС с бюджетом 800 миллиардов евро. "Говорят: "Давайте создадим фонд, давайте вооружаться". Причем за счет того, чтобы потолок долга стран увеличивать, и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран. О чем это говорит? Об ослаблении этой валюты - евро. О том, что люди будут меньше благ получать за свою зарплату. О том, что будет увеличение цен, инфляция. То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно", - подчеркнул Рыженков.
https://1prime.ru/20250314/poshliny-855798022.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/17/770841749_0:6:1501:1131_1920x0_80_0_0_87fb20a7e104562c9db2f0aafbe2c325.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид белоруссии, евросоюз
Политика, МИД Белоруссии, Евросоюз
23:45 16.03.2025 (обновлено: 23:46 16.03.2025)
 
В МИД Белоруссии рассказали о попытках апеллировать к здоровым силам в ЕС

МИД Белоруссии: Минск пытается апеллировать к здоровым силам в ЕС, но отклик мал

© fotolia.com / Anton BalazhЕвропа
Европа - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© fotolia.com / Anton Balazh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Белоруссия пытается апеллировать к здоровым силам европейского общества, но отклик пока крайне мал, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
"Мы, конечно, смотрим, высказываем свою позицию, пытаемся апеллировать к здоровым силам европейского общества, находим какой-то отклик. Но он сегодня крайне мал, потому что как только где-то в Европе находится политик, который выступает за свою страну, который начинает говорить интересами своего народа, который говорит: "Прекратите эту вакханалию с этим вооружением и через амбразуру смотреть", - тут же начинаются против него какие-то акции", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии
14 марта, 16:43
Он критически высказался о милитаризации в Европе и о планах перевооружения ЕС с бюджетом 800 миллиардов евро. "Говорят: "Давайте создадим фонд, давайте вооружаться". Причем за счет того, чтобы потолок долга стран увеличивать, и возможность принятия дефицитных бюджетов для всех стран. О чем это говорит? Об ослаблении этой валюты - евро. О том, что люди будут меньше благ получать за свою зарплату. О том, что будет увеличение цен, инфляция. То есть за счет простых людей они сегодня вооружаются. И кому это надо, непонятно", - подчеркнул Рыженков.
 
ПолитикаМИД БелоруссииЕвросоюз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала