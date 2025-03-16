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"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды - 16.03.2025, ПРАЙМ
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"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды
"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды
В Польше ускоренными темпами растут антиукраинские настроения. К такому выводу пришли социологи Центра Мерошевского в Варшаве, проанализировав результаты... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T16:48+0300
2025-03-16T16:49+0300
политика
польша
украина
беженцы
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Польше ускоренными темпами растут антиукраинские настроения. К такому выводу пришли социологи Центра Мерошевского в Варшаве, проанализировав результаты недавно проведенного опроса.По данным центра, в ноябре-декабре прошлого года лишь 25% граждан Польши позитивно отзывались об украинских беженцах, а 30% выражали по отношению к ним негативное отношение. Свои претензии к украинцам поляки обосновывали их неадекватно высокими запросами в части соцвыплат и зарплат. Чрезмерно высоким уровень поддержки беженцев назвали 50% респондентов, недостаточным - 5%, следует из материалов исследования.В то же время социологи отметили, что украинцы зарекомендовали себя в Польше как вполне эффективные работники - и это повышает градус неприязни к ним со стороны поляков, опасающихся конкуренции на рынке труда.При этом сообщается и об участившихся случаях нападений на граждан Украины, которые начались с масштабных протестов фермеров против открытия европейского рынка для украинского зерна.Вместе с тем отмечается, что ряд польских политиков разыгрывают антиукраинскую карту в своих предвыборных кампаниях. В апреле в Польше состоятся выборы президента, и призыв прекратить выплачивать неработающим украинцам пособия на детей объединяет практически все польские партии. В настоящий момент ежемесячная выплата на ребенка составляет €200.
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польша, украина, беженцы
Политика, Польша, УКРАИНА, беженцы
16:48 16.03.2025 (обновлено: 16:49 16.03.2025)
 
"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды

Центр Мерошевского: в Польше быстро растут антиукраинские настроения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Франция - Польша
Футбол. ЧМ-2022. Матч Франция - Польша - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Польше ускоренными темпами растут антиукраинские настроения. К такому выводу пришли социологи Центра Мерошевского в Варшаве, проанализировав результаты недавно проведенного опроса.
По данным центра, в ноябре-декабре прошлого года лишь 25% граждан Польши позитивно отзывались об украинских беженцах, а 30% выражали по отношению к ним негативное отношение.
Свои претензии к украинцам поляки обосновывали их неадекватно высокими запросами в части соцвыплат и зарплат. Чрезмерно высоким уровень поддержки беженцев назвали 50% респондентов, недостаточным - 5%, следует из материалов исследования.
В то же время социологи отметили, что украинцы зарекомендовали себя в Польше как вполне эффективные работники - и это повышает градус неприязни к ним со стороны поляков, опасающихся конкуренции на рынке труда.
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При этом сообщается и об участившихся случаях нападений на граждан Украины, которые начались с масштабных протестов фермеров против открытия европейского рынка для украинского зерна.
Вместе с тем отмечается, что ряд польских политиков разыгрывают антиукраинскую карту в своих предвыборных кампаниях. В апреле в Польше состоятся выборы президента, и призыв прекратить выплачивать неработающим украинцам пособия на детей объединяет практически все польские партии. В настоящий момент ежемесячная выплата на ребенка составляет €200.
 
ПолитикаПольшаУКРАИНАбеженцы
 
 
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