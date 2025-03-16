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"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды

"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Объединяет почти все партии". Украинофобия в Польше бьет рекорды

В Польше ускоренными темпами растут антиукраинские настроения. К такому выводу пришли социологи Центра Мерошевского в Варшаве, проанализировав результаты... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T16:48+0300

2025-03-16T16:48+0300

2025-03-16T16:49+0300

политика

польша

украина

беженцы

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Польше ускоренными темпами растут антиукраинские настроения. К такому выводу пришли социологи Центра Мерошевского в Варшаве, проанализировав результаты недавно проведенного опроса.По данным центра, в ноябре-декабре прошлого года лишь 25% граждан Польши позитивно отзывались об украинских беженцах, а 30% выражали по отношению к ним негативное отношение. Свои претензии к украинцам поляки обосновывали их неадекватно высокими запросами в части соцвыплат и зарплат. Чрезмерно высоким уровень поддержки беженцев назвали 50% респондентов, недостаточным - 5%, следует из материалов исследования.В то же время социологи отметили, что украинцы зарекомендовали себя в Польше как вполне эффективные работники - и это повышает градус неприязни к ним со стороны поляков, опасающихся конкуренции на рынке труда.При этом сообщается и об участившихся случаях нападений на граждан Украины, которые начались с масштабных протестов фермеров против открытия европейского рынка для украинского зерна.Вместе с тем отмечается, что ряд польских политиков разыгрывают антиукраинскую карту в своих предвыборных кампаниях. В апреле в Польше состоятся выборы президента, и призыв прекратить выплачивать неработающим украинцам пособия на детей объединяет практически все польские партии. В настоящий момент ежемесячная выплата на ребенка составляет €200.

https://1prime.ru/20250224/izderzhki-855198876.html

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польша, украина, беженцы