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Число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти
Число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти - 16.03.2025, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти
Добавлен бэкграунд (последний абзац) | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T05:38+0300
2025-03-16T05:38+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
йемен
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Добавлен бэкграунд (последний абзац) ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Число жертв при обрушении жилого дома от ударов авиации США в городе Саада на севере Йемена возросло до десяти, еще 13 были ранены, сообщил телеканал "Аль-Масира" с места происшествия. Ранее он передал, что четыре ребёнка и женщина погибли в результате обрушения жилого дома при бомбардировке на севере города Саада. "Число погибших при расправе в Кахзе (район города Саада - ред.) увеличилось до десяти, еще 13 ранены", - указал корреспондент телеканала. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
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общество , мировая экономика, сша, йемен
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, ЙЕМЕН
05:38 16.03.2025
 
Число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти

"Аль-Масира": число погибших при обрушении дома в Йемене возросло до десяти

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Добавлен бэкграунд (последний абзац)
ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Число жертв при обрушении жилого дома от ударов авиации США в городе Саада на севере Йемена возросло до десяти, еще 13 были ранены, сообщил телеканал "Аль-Масира" с места происшествия.
Ранее он передал, что четыре ребёнка и женщина погибли в результате обрушения жилого дома при бомбардировке на севере города Саада.
"Число погибших при расправе в Кахзе (район города Саада - ред.) увеличилось до десяти, еще 13 ранены", - указал корреспондент телеканала.
В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются снова на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.
 
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