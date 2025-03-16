https://1prime.ru/20250316/dempartiya-855830600.html
Ключевые члены Демпартии США поддержали решения Трампа, пишет Axios
Ключевые члены Демпартии США поддержали решения Трампа, пишет Axios - 16.03.2025, ПРАЙМ
Ключевые члены Демпартии США поддержали решения Трампа, пишет Axios
Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:53+0300
2025-03-16T15:53+0300
2025-03-16T15:53+0300
политика
демократическая партия сша
дональд трамп
пошлины
поддержка
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо внести пошлины и в повестку Демократической партии, сообщает портал Axios со ссылкой на демократов. "Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход, утверждая, что демократам нужно (включить - ред.) в свою повестку пошлины, чтобы вернуть себе обратно голоса рабочего класса", - говорится в публикации на портале. По словам конгрессмена-демократа от штата Мэн Джареда Голдена, который предложил ввести пошлины на импорт всех товаров в США в размере 10%, демократы до сих пор "не уловили", что мир меняется. "Я не утверждаю, что нам стоит принять пошлины в качестве части стратегии кампании. Я утверждаю, что мы должны сделать это, основываясь на преимуществах этой политики и на том, что хорошо для американского рабочего класса", - отметил он в комментарии порталу. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Также Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принимать "зеркальные" меры против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://1prime.ru/20250315/dempartiya-855817512.html
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демократическая партия сша, дональд трамп, пошлины, поддержка
Политика, Демократическая партия США, Дональд Трамп, пошлины, поддержка
Ключевые члены Демпартии США поддержали решения Трампа, пишет Axios
Axios: ключевые члены Демпартии США поддержали введение Трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ряд ключевых американских политиков-демократов поддерживают введение президентом-республиканцем Дональдом Трампом пошлин на импорт в США, считая, что необходимо внести пошлины и в повестку Демократической партии, сообщает портал Axios со ссылкой на демократов.
"Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход, утверждая, что демократам нужно (включить - ред.) в свою повестку пошлины, чтобы вернуть себе обратно голоса рабочего класса", - говорится в публикации на портале.
По словам конгрессмена-демократа от штата Мэн Джареда Голдена, который предложил ввести пошлины на импорт всех товаров в США в размере 10%, демократы до сих пор "не уловили", что мир меняется.
"Я не утверждаю, что нам стоит принять пошлины в качестве части стратегии кампании. Я утверждаю, что мы должны сделать это, основываясь на преимуществах этой политики и на том, что хорошо для американского рабочего класса", - отметил он в комментарии порталу.
Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Также Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принимать "зеркальные" меры против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.