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Опрос показал, насколько популярна Демпартия США - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, насколько популярна Демпартия США
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США - 16.03.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США
Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:39+0300
2025-03-16T18:43+0300
политика
демократическая партия сша
опрос
рейтинг
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии. "(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
https://1prime.ru/20250315/dempartiya-855817512.html
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демократическая партия сша, опрос, рейтинг
Политика, Демократическая партия США, опрос, рейтинг
18:39 16.03.2025 (обновлено: 18:43 16.03.2025)
 
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США

Опрос NBC: рейтинг Демпартии США упал до минимума с 1990 года

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC.
По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии.
"(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал.
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post
Вчера, 18:14
Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
 
ПолитикаДемократическая партия СШАопросрейтинг
 
 
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