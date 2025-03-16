https://1prime.ru/20250316/dempartiya-855833270.html
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США - 16.03.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США
Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:39+0300
2025-03-16T18:39+0300
2025-03-16T18:43+0300
политика
демократическая партия сша
опрос
рейтинг
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC. По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии. "(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал. Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
https://1prime.ru/20250315/dempartiya-855817512.html
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демократическая партия сша, опрос, рейтинг
Политика, Демократическая партия США, опрос, рейтинг
Опрос показал, насколько популярна Демпартия США
Опрос NBC: рейтинг Демпартии США упал до минимума с 1990 года
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно, следует из опроса, проведённого телеканалом NBC.
По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии.
"(Это - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал.
Трампу удалось расколоть Демпартию США, пишет Washington Post
Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.