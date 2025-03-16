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Эксперт рассказал, как Латышскому легиону СС разрешили вернуться домой

Эксперт рассказал, как Латышскому легиону СС разрешили вернуться домой - 16.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Латышскому легиону СС разрешили вернуться домой

Латышей из национального легиона СС, находившихся на спецпоселении в северных районах Советского Союза, вместе с такими же коллаборационистами из числа литовцев | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T02:34+0300

2025-03-16T02:34+0300

2025-03-16T02:34+0300

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МОСКВА, 16 марта – ПРАЙМ. Латышей из национального легиона СС, находившихся на спецпоселении в северных районах Советского Союза, вместе с такими же коллаборационистами из числа литовцев и эстонцев фактически простили и разрешили вернуться домой уже в 1946 году благодаря инициативе руководства Латвийской ССР, использовавшего перед Москвой сомнительные аргументы с элементами шантажа, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. "Уже на протяжении 35 лет 16 марта в Риге проходят шествия еще оставшихся в живых ветеранов Латышского легиона СС и местных националистов в честь отмечаемого "Дня памяти латышских легионеров" (латыш. Leģionāru piemiņas diena). Примечательно, что в названии памятной даты после слова "легионеров" ее учредители как бы забыли поставить аббревиатуру "СС", - сказал Матвеев. Выбор именно этой даты был обоснован тем, что 16 марта 1944 года два латышских национальных соединения войск СС – 15-я и 19-я гренадерские дивизии СС, составлявшие Латышский легион СС, впервые совместно участвовали в боевых действиях против наступающей Красной Армии у реки Великой в Псковской области, пояснил эксперт. "Надо сказать, что ни в этих, ни в других сражениях в составе вермахта или войск СС Третьего рейха латыши особой славы себе не снискали. В конце войны уцелевшие легионеры оказались либо в советском плену, либо в плену у союзников, либо в других странах (например, в Швеции), которые в соответствии с межгосударственными договоренностями репатриировали часть из них на родину. Но далеко не всех. Многие латышские легионеры СС "расползлись" по всему миру, создавая свои эмигрантско-ветеранские организации", - отметил Матвеев. Так, еще в лагере для военнопленных на территории Бельгии в конце 1945 года латышские легионеры СС создали свою первую ветеранскую организацию "Ястребы Даугавы". В дальнейшем центр этой организации, имевшей ярко выраженный антисоветский и националистический характер, размещался в западногерманском городе Мюнстере, а филиалы появились еще в 12 странах. Именно в ней в 1952 году и родилась идея празднования "памятной" даты 16 марта, добавил историк. По словам Матвеева, организация объединяла в себя главным образом идейных националистов, избежавших наказания реальных военных преступников. Среди них: Артур Силгайлис, оберфюрер СС, бывший начальник штаба генерал-инспектора Латышского легиона СС; Карлис Лобе, штандартенфюрер СС, бывший командир 280-го Болдерайского полицейского батальона и 43-го полка 19-й гренадерской дивизии СС, участник карательной операции "Зимнее волшебство"; Вилис Янумс, основатель и первый руководитель организации "Ястребов", штандартенфюрер СС, бывший командир полка 15-й гренадерской дивизии СС; Рудольф Бангерскис, группенфюрер СС, генерал-инспектор Латышского легиона СС, и другие подобные персоналии. "На протяжении шести лет, с 1967 по 1973 год, "Ястребов Даугавы" возглавлял бывший полицейский из зондеркоманды айнзацгруппы А Янис Цирулис, виновный в участии в массовых убийствах возле новгородской деревни Жестяная Горка. Американский филиал организации возглавлял военный преступник, бывший полицейский и каратель Болеслав Майковскис, организатор уничтожения латышской деревни Аудрини в январе 1942 года, а также соучастник других преступлений против мирного населения", - сказал Матвеев. По словам Матвеева, "16 марта каким-то магическим образом второй раз оказался связан с судьбами латышских легионеров СС". "По иронии судьбы именно 16 марта 1946 года первый секретарь ЦК компартии Латвии Ян Калнберзиньш и глава латвийского правительства Вилис Лацис "замолвили словечко" за латышских легионеров СС, обратившись к зампредседателя советского правительства Вячеславу Молотову с письмом, полным лукавства и манипуляций, но тем не менее достигшим своей цели", - отметил он. "В период временной оккупации Латвийской ССР немецкие захватчики насильно мобилизовали все трудоспособное мужское население, часть которого угнали на принудительные работы в Германию, а другую часть зачислили в так называемые легионы немецкой армии. Большинство "призываемых" немцами пытались всякими путями уклоняться от службы в немецкой армии: скрывались, дезертировали и т. д., но их усиленно разыскивали, вылавливали, отправляли в концентрационные лагеря, в Германию и в легионы", - писали Молотову Калнберзиньш и Лацис. Действительно, на территории рейхскомиссариата Остланд, в единственной административной единице на оккупированной территории СССР (Эстония, Латвия, Литва, северо-восточная часть Польши и западная часть Белорусской ССР), в 1943 году, с санкции Гиммлера, были проведены три волны мобилизации, отметил Матвеев. "При этом латышей призывали не в немецкую армию (вермахт), как пишут авторы письма Молотову, а в национальный легион Ваффен СС", - добавил историк. Кроме того, по словам Матвеева, авторы как бы "забыли", что задолго до формирования двух дивизий СС, еще в августе 1941 года, в немецкой группе армий "Север" появились первые добровольческие особые команды и батальоны литовцев, эстонцев и латышей. "Тогда же на базе оставшихся от независимой Латвии "отрядов самообороны айзсарги" стали формироваться добровольческие полицейские батальоны, которые охраняли порядок на оккупированной территории и принимали участие в карательных операциях против партизан и уничтожении евреев, в том числе за пределами Латвии. В этом плане показательна преступная деятельность созданной в первые дни оккупации Риги команды Виктора Арайса, имевшей статус подразделения латышской вспомогательной полиции, особо "отличившейся" в ходе массовых убийств евреев в Латвии, Белоруссии и Польше. Всего в бывшей советской республике за годы войны был сформирован 41 полицейский батальон из добровольцев", - сказал Матвеев. "В 1942 году на базе четырех латышских полицейских батальонов была создана 2-я моторизованная бригада СС (заметим - добровольческая), воевавшая под Ленинградом", - добавил эксперт. А в январе 1943 года, после разгрома немецких войск под Сталинградом, Гитлер разрешил создать Латышский легион СС. В него вошла часть латвийских добровольческих частей, созданных ранее, а также латыши, призванные в войска СС в результате трех этапов мобилизации в Остланде. В результате в 1943 году была сформированы 15-я гренадерская дивизия СС, а в 1944 году – 19-я гренадерская дивизия СС. "По мере освобождения Латвии Красной Армией все дезертировавшие и скрывавшиеся легионеры явились на регистрацию, а впоследствии были призваны военкоматами и отправлены в глубь страны в лагеря", – сообщали заместителю главы советского правительства латышские руководители. "После капитуляции Германии остальные легионеры-латыши также были отправлены в лагеря и затем по решению ГКО подлежали к поселению в северных районах СССР на шесть лет, наравне с "власовцами" и др. им подобными", - писали Калнберзиньш и Лацис. Здесь имелось в виду, что согласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР от 18 августа 1945 года № 9871с "О направлении на работу в промышленность военнослужащих Красной армии, освобождённых из немецкого плена, и репатриантов призывного возраста" и постановлению Совнаркома СССР от 21 декабря 1945 года № 3141-950сс "О закреплении за предприятиями Наркомугля спецконтингентов, подлежащих переселению в северные районы СССР" репатриированные легионеры национальных формирований СС, в том числе и латыши, направлялись на спецпоселение в северные районы СССР сроком на 6 лет наряду с прочими коллаборационистами ("власовцами", бывшими полицаями, представителями других национальных легионов СС и т.п.), пояснил Матвеев. "В связи с этим большое количество семей граждан Латвийской ССР лишились своих кормильцев", - заявили латышские руководители. "На этой почве у оставшихся родственников, которые, в своем большинстве старики, женщины и дети, создалось подавленное настроение, которое со всей остротой проявилось на всех предвыборных собраниях в период избирательной кампании в Верховный Совет и до сих пор продолжает сильно волновать оставшихся многочисленных родственников", - добавляли Калнберзиньш и Лацис. "Таким образом латвийские руководители фактически шантажировали союзный центр тем, что электорат, состоящий из членов семей бывших легионеров СС, и находящийся в "подавленном настроении", якобы проголосует на ближайших выборах не так, как хотелось бы местным коммунистам, или не проголосует вообще", - сказал Матвеев. Калнберзиньш и Лацис упирали и на недостаток рабочей силы в послевоенной Советской Латвии. "Учитывая, что отправка бывших легионеров в глубь страны вызвала отрицательные настроения среди населения Латвии и принимая во внимание, что Латвийская ССР весьма нуждается в рабочей силе, – говорилось далее в письме, – ... просим пересмотреть вопрос о бывших легионерах, за которыми нет ничего другого кроме службы в легионах, не поселять в северных районах СССР, а вернуть в Латвийскую ССР к своим семьям и хозяйствам". "Главным доводом секретаря латышского ЦК Яна Калнберзиньша в защиту бывших легионеров было то, что послевоенная Латвия испытывала острый дефицит рабочих рук. Те же, кто мог заполнить пустующие вакансии в народном хозяйстве республики, трудились в его понимании на чужбине – в северных районах СССР. Почему бы их не вернуть на родину? И ведь вернули!", - отметил Матвеев. По его словам, "весомая" аргументация латышских руководителей про "кормильцев-эсэсовцев" и пребывающих в "подавленном настроении" потенциальных избирателей из числа членов их семей, была принята во внимание советским правительством. "Причем "за компанию", на том же основании, к латышам добавили и эстонцев с литовцами", - добавил историк. И почти через месяц, 13 апреля 1946 года, родилось постановление Совета Министров СССР № 843-342сс "О возвращении на родину репатриантов – латышей, эстонцев и литовцев". Решение правительства СССР предусматривало освобождение из спецпоселения и возвращение на родину в течение 1946 года репатриантов из числа бывших легионеров СС латышской, эстонской и литовской национальностей в следующем порядке: "всех лиц призывных возрастов, сверстников которых демобилизация (из Красной Армии – ред.) не производилась, направить, соответственно по согласованию с Госпланом СССР, организованным путем на работу в промышленность и на строительство в Латвийскую, Эстонскую и Литовскую ССР, с закреплением их на этих работах до конца демобилизации их сверстников из Красной Армии"; "всех лиц непризывного возраста, сверстники которых по возрасту не находятся в Красной Армии, освободить и направить к месту постоянного жительства их семей". "Справедливости ради надо сказать, что отдельных прибалтийских легионеров СС советские органы госбезопасности все же арестовывали и предавали суду, но только на основании возбужденных уголовных дел при наличии доказательств совершенных ими военных преступлений (трофейных документов, улик и показаний свидетелей)", - сказал Матвеев. По его словам, механизм освобождения прибалтийских легионеров СС был конкретизирован через три дня в приказе МВД СССР №00336 от 19 апреля 1946 года. "Направляемым на родину выдавать справки с указанием, что они следуют к месту своего постоянного жительства в Латвийскую, Эстонскую и Литовскую СССР, проездные документы и продовольствие на путь следования или рейсовые карточки", – говорилось в одном из пунктов этого приказа. Таким образом, советское правительство поставило бывших легионеров СС из числа прибалтов в привилегированное положение по отношению к остальным категориям коллаборационистов, которые продолжили отбывать наказание на спецпоселении в северных регионах СССР до амнистии 1953 года, подчеркнул Матвеев. "Возможно, именно благодаря подобному "гуманизму" бывшие латышские легионеры СС неплохо чувствовали себя при советской власти, а многие из них даже заняли достойное место в обществе. По подсчетам историков, на момент распада СССР таковых в Латвии насчитывалась целая дивизия (11 тысяч человек). А всего за весь период Великой Отечественной войны в составе полицейских батальонов, боевых и вспомогательных частей вермахта, а также и национального легиона СС оказалось 110,5 тысячи латышей. Это одно из самых крупных коллаборационистских формирований", - сказал эксперт. "Суверенному государству под названием Латвийская Республика, вновь появившемуся на политической карте мира в сентябре 1991 года и имевшему за плечами лишь 20-летний период прежней самостоятельности (1920-1940 гг.), для сплочения общества вокруг пришедших к власти националистов и воспитания им подобного подрастающего поколения необходимо было создавать свою новую мифологизированную историю. Само собой разумеется, она должна была стать историей "героической борьбы за независимость" и, естественно, против России", - добавил Матвеев. Поэтому еще до официального отделения от СССР, но уже при поддержке государства, с 16 марта 1990 года в Латвии ежегодно стал отмечаться День памяти латышских легионеров, в память воинов Латышского легиона СС, ставших в представлении новых властей как раз теми самыми "борцами за независимость", ориентиром для местной молодежи, отметил историк.

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общество , латвия, германия, москва, совет министров, мвд