https://1prime.ru/20250316/ekspert-855823473.html
Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине
Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине - 16.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине
Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T03:01+0300
2025-03-16T03:01+0300
2025-03-16T03:01+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что если перемирие на Украине не приведет к прочному миру, то она может не рассчитывать на помощь Европы.
"Если договоренности рухнут и (президент США Дональд - ред.) Трамп решит умыть руки, то все, конечно, продолжится. Причем на помощь европейцев Украина может особо не рассчитывать", - сказал Бужинский в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, неизбежен ли второй раунд СВО в случае, если перемирие не приведет к прочному миру.
Он отметил, что Европе, чтобы раскрутить свой ВПК, нужно не менее 10 лет.
"Всё производство вооружений там находится в частных руках. Частнику, чтобы нарастить выпуск продукции, нужны инвестиции и долгосрочные контракты, на 15-20 лет. А кто подпишется под такими контрактами?" - задал вопрос Бужинский.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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общество , мировая экономика, украина, сша, европа, владимир путин, юрий ушаков
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине
Генерал Бужинский заявил, что Украина может не рассчитывать на помощь Европы
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что если перемирие на Украине не приведет к прочному миру, то она может не рассчитывать на помощь Европы.
"Если договоренности рухнут и (президент США Дональд - ред.) Трамп решит умыть руки, то все, конечно, продолжится. Причем на помощь европейцев Украина может особо не рассчитывать", - сказал Бужинский в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, неизбежен ли второй раунд СВО в случае, если перемирие не приведет к прочному миру.
Он отметил, что Европе, чтобы раскрутить свой ВПК, нужно не менее 10 лет.
"Всё производство вооружений там находится в частных руках. Частнику, чтобы нарастить выпуск продукции, нужны инвестиции и долгосрочные контракты, на 15-20 лет. А кто подпишется под такими контрактами?" - задал вопрос Бужинский.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.