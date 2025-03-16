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Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине

Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине - 16.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность второго раунда СВО на Украине

Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T03:01+0300

2025-03-16T03:01+0300

2025-03-16T03:01+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский считает, что если перемирие на Украине не приведет к прочному миру, то она может не рассчитывать на помощь Европы. "Если договоренности рухнут и (президент США Дональд - ред.) Трамп решит умыть руки, то все, конечно, продолжится. Причем на помощь европейцев Украина может особо не рассчитывать", - сказал Бужинский в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос, неизбежен ли второй раунд СВО в случае, если перемирие не приведет к прочному миру. Он отметил, что Европе, чтобы раскрутить свой ВПК, нужно не менее 10 лет. "Всё производство вооружений там находится в частных руках. Частнику, чтобы нарастить выпуск продукции, нужны инвестиции и долгосрочные контракты, на 15-20 лет. А кто подпишется под такими контрактами?" - задал вопрос Бужинский. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

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общество , мировая экономика, украина, сша, европа, владимир путин, юрий ушаков