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В Госдуме рассказали о способах взлома Telegram - 16.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о способах взлома Telegram
В Госдуме рассказали о способах взлома Telegram - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о способах взлома Telegram
Мошенники взламывают аккаунты в месседжере Telegram и рассылают по списку контактов вирусные файлы с расширением .apk, замаскированные под видеоролики,... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T02:31+0300
2025-03-16T02:31+0300
технологии
финансы
общество
telegram
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в месседжере Telegram и рассылают по списку контактов вирусные файлы с расширением .apk, замаскированные под видеоролики, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. По словам Немкина, пользователи Telegram начали получать от знакомых сообщение, содержащее вирусный файл формата .apk под видом видеороликов, и текст, провоцирующий как можно скорее открыть видео. Депутат добавил, что от имени тех, кто открыл вирусный файл, сообщение рассылалось далее уже по их списку контактов, а злоумышленники получали доступ к данным смартфона. "Злоумышленники используют социальную инженерию, чтобы внушить доверие и заставить пользователя открыть зараженный файл. Распространение вируса через доверенные источники делает его особенно опасным, так как большинство людей не ожидают получить вредоносное сообщение от знакомого", - сказал он РИА Новости. Депутат рассказал, что основная цель таких вирусов — кража личных данных, в том числе банковской информации, паролей и другой конфиденциальной информации. После заражения телефон может стать уязвимым для удаленного управления, что позволит злоумышленникам получить доступ к платежным сервисам и учетным записям, подчеркнул Немкин. "Антивирусное ПО в большинстве случае поможет защититься от подобных атак, но главную роль играет все же осторожность самого пользователя. Чтобы избежать заражения, никогда не открывайте подозрительные файлы и не устанавливайте приложения из ненадежных источников. Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы снизить риск взлома. Если ваш телефон уже заражен, немедленно сбросьте до заводских настроек и измените все пароли. Только осознанный подход к безопасности поможет защитить ваши данные от киберпреступников", - заключил парламентарий.
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технологии, финансы, общество , telegram
Технологии, Финансы, Общество , Telegram
02:31 16.03.2025
 
В Госдуме рассказали о способах взлома Telegram

Депутат Немкин: мошенники рассылают по списку контактов вирусные файлы с.apk

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты в месседжере Telegram и рассылают по списку контактов вирусные файлы с расширением .apk, замаскированные под видеоролики, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
По словам Немкина, пользователи Telegram начали получать от знакомых сообщение, содержащее вирусный файл формата .apk под видом видеороликов, и текст, провоцирующий как можно скорее открыть видео. Депутат добавил, что от имени тех, кто открыл вирусный файл, сообщение рассылалось далее уже по их списку контактов, а злоумышленники получали доступ к данным смартфона.
"Злоумышленники используют социальную инженерию, чтобы внушить доверие и заставить пользователя открыть зараженный файл. Распространение вируса через доверенные источники делает его особенно опасным, так как большинство людей не ожидают получить вредоносное сообщение от знакомого", - сказал он РИА Новости.
Депутат рассказал, что основная цель таких вирусов — кража личных данных, в том числе банковской информации, паролей и другой конфиденциальной информации. После заражения телефон может стать уязвимым для удаленного управления, что позволит злоумышленникам получить доступ к платежным сервисам и учетным записям, подчеркнул Немкин.
"Антивирусное ПО в большинстве случае поможет защититься от подобных атак, но главную роль играет все же осторожность самого пользователя. Чтобы избежать заражения, никогда не открывайте подозрительные файлы и не устанавливайте приложения из ненадежных источников. Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы снизить риск взлома. Если ваш телефон уже заражен, немедленно сбросьте до заводских настроек и измените все пароли. Только осознанный подход к безопасности поможет защитить ваши данные от киберпреступников", - заключил парламентарий.
 
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