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Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии
Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии - 16.03.2025, ПРАЙМ
Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии
Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T00:22+0300
2025-03-16T00:22+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
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ТЕГЕРАН, 16 мар - ПРАЙМ. Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести ответственность за свои действия в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "Официальный представитель МИД счел обвинения в том, что действия Ирана дестабилизируют регион, очевидным искажением реальности и злостной проекцией (на Иран действий – ред.) авторов заявления, и, указав на противозаконные, безответственные и интервенционистские действия стран-членов G7 в Западной Азии, в особенности на военную, финансовую и политическую поддержку Израиля, заявил, что страны Большой Семерки должны ответить за свои неподобающие действия в отношении мира и стабильности в Западной Азии и за соучастие в грубом нарушении гуманитарных прав и прав человека в оккупированной Палестине", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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40
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мировая экономика, иран, тегеран, израиль, дональд трамп, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, МИД
00:22 16.03.2025
 
Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии

МИД Ирана отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии

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ТЕГЕРАН, 16 мар - ПРАЙМ. Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести ответственность за свои действия в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
"Официальный представитель МИД счел обвинения в том, что действия Ирана дестабилизируют регион, очевидным искажением реальности и злостной проекцией (на Иран действий – ред.) авторов заявления, и, указав на противозаконные, безответственные и интервенционистские действия стран-членов G7 в Западной Азии, в особенности на военную, финансовую и политическую поддержку Израиля, заявил, что страны Большой Семерки должны ответить за свои неподобающие действия в отношении мира и стабильности в Западной Азии и за соучастие в грубом нарушении гуманитарных прав и прав человека в оккупированной Палестине", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНТегеранИЗРАИЛЬДональд ТрампМИД
 
 
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