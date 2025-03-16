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В Иране назвали ответ на ядерную угрозу сокрушительным

В Иране назвали ответ на ядерную угрозу сокрушительным - 16.03.2025, ПРАЙМ

В Иране назвали ответ на ядерную угрозу сокрушительным

Ответ Ирана на реализованную угрозу будет резким и сокрушительным, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, специальные... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T01:37+0300

2025-03-16T01:37+0300

2025-03-16T01:37+0300

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ТЕГЕРАН, 16 мар - ПРАЙМ. Ответ Ирана на реализованную угрозу будет резким и сокрушительным, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "Мы решительно противостоим любой угрозе, и, если угроза любого рода будет реализована, мы ответим самым жестким образом. Ответим резко, сокрушительно и разрушительно", – передает слова Салами агентство IRNA. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, тегеран, сша, дональд трамп, мид