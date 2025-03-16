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Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman - 16.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250316/khusity-855834645.html
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman - 16.03.2025, ПРАЙМ
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T20:44+0300
2025-03-16T20:34+0300
происшествия
йемен
хуситы
ракетный удар
сша
авианосец
корабли
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметили хуситы.Они пригрозили, что "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию в отношении нашей страны".В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.
https://1prime.ru/20250315/tramp-855820676.html
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йемен, хуситы, ракетный удар, сша, авианосец, корабли
Происшествия, ЙЕМЕН, хуситы, ракетный удар, США, Авианосец, корабли
20:44 16.03.2025
 
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситов заявили об атаке на авианосец Harry Truman и другие военные корабли США

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметили хуситы.
Они пригрозили, что "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию в отношении нашей страны".
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене
Вчера, 22:06
В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.
 
ПроисшествияЙЕМЕНхуситыракетный ударСШААвианосецкорабли
 
 
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