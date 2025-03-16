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Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman - 16.03.2025, ПРАЙМ
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T20:44+0300
2025-03-16T20:44+0300
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происшествия
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметили хуситы.Они пригрозили, что "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию в отношении нашей страны".В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.
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йемен, хуситы, ракетный удар, сша, авианосец, корабли
Происшествия, ЙЕМЕН, хуситы, ракетный удар, США, Авианосец, корабли
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman
Хуситов заявили об атаке на авианосец Harry Truman и другие военные корабли США
ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметили хуситы.
Они пригрозили, что "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию в отношении нашей страны".
Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене
В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.