https://1prime.ru/20250316/khusity-855834645.html

Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman

Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman - 16.03.2025, ПРАЙМ

Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США Harry Truman

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T20:44+0300

2025-03-16T20:44+0300

2025-03-16T20:34+0300

происшествия

йемен

хуситы

ракетный удар

сша

авианосец

корабли

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18-ю баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками", - отметили хуситы.Они пригрозили, что "будут атаковать все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию в отношении нашей страны".В ночь на воскресенье авиация США нанесла десятки ударов по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, в частности, по жилым районам в Сане, в результате которых, по данным минздрава правительства хуситов, погибли более 30 человек, свыше ста получили ранения.

https://1prime.ru/20250315/tramp-855820676.html

йемен

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

йемен, хуситы, ракетный удар, сша, авианосец, корабли