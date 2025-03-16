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Хуситы запретили проход торговых судов США через Красное и Аравийское моря - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Хуситы запретили проход торговых судов США через Красное и Аравийское моря
Хуситы запретили проход торговых судов США через Красное и Аравийское моря - 16.03.2025, ПРАЙМ
Хуситы запретили проход торговых судов США через Красное и Аравийское моря
Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T22:22+0300
2025-03-16T23:18+0300
политика
хуситы
запрет
сша
красное море
аравийское море
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных обстрелов американской авиации Йемена о запрете на проход судов США по Красному и Аравийскому морям, если атаки на Йемен продолжатся. Такой же запрет они ввели ранее в отношении израильских судов."Американский авианосец и военные корабли будут для нас мишенью, и решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию", - сказал аль-Хуси, выступая с речью в эфире телеканала "Аль-Масира"."Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли", - добавил лидер хуситов.Он пригрозил "перейти к дополнительным вариантам эскалации, если американская агрессия против Йемена продолжится".Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов, в том числе по жилым районам в столице Сане и ещё семи провинциям.
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хуситы, запрет, сша, красное море, аравийское море
Политика, хуситы, запрет, США, Красное море, АРАВИЙСКОЕ МОРЕ
22:22 16.03.2025 (обновлено: 23:18 16.03.2025)
 
Хуситы запретили проход торговых судов США через Красное и Аравийское моря

Хуситы запретили проход торговым судам США через Красное и Аравийское моря

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси объявил в воскресенье после массированных обстрелов американской авиации Йемена о запрете на проход судов США по Красному и Аравийскому морям, если атаки на Йемен продолжатся. Такой же запрет они ввели ранее в отношении израильских судов.
"Американский авианосец и военные корабли будут для нас мишенью, и решение о запрете судоходства будет касаться и американцев, пока они продолжают свою агрессию", - сказал аль-Хуси, выступая с речью в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли", - добавил лидер хуситов.
Он пригрозил "перейти к дополнительным вариантам эскалации, если американская агрессия против Йемена продолжится".
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Вчера, 22:06
Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов, в том числе по жилым районам в столице Сане и ещё семи провинциям.
 
ПолитикахуситызапретСШАКрасное мореАРАВИЙСКОЕ МОРЕ
 
 
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