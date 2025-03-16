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Композитор "Стрелок" просит суд запретить блокировку хитов группы

Композитор "Стрелок" просит суд запретить блокировку хитов группы - 16.03.2025, ПРАЙМ

Композитор "Стрелок" просит суд запретить блокировку хитов группы

Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", руководитель и автор песен группы "Стрелки", просит арбитражный суд... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T06:41+0300

2025-03-16T06:41+0300

2025-03-16T06:41+0300

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Композитор Леонид Величковский, бывший участник групп "Технология" и "Биоконструктор", руководитель и автор песен группы "Стрелки", просит арбитражный суд Москвы запретить издательству "Джем" требовать от различных онлайн-ресурсов блокировки хитов этого популярного в 1990-2000-е годы музыкального коллектива, говорится в материалах дела. Как рассказал РИА Новости сам Величковский, "Джем" летом 2024 года направил претензии сервисам "Яндекс музыка" и "Звук", на основании которых они заблокировали для пользователей более 20 треков "Стрелок". При этом "Джем" сослался на договоры с тремя участницами группы, по которым те передали ему смежные права на свое исполнение этих песен. По словам Величковского, все песни исполнены разными участницами, а припевы исполнялись хором из 12 человек, "невозможно убрать какого-то одного или троих по их желанию из записанного хора, более того, песни являются служебными произведениями, записанными в период их работы в группе". "Права исполнителя при даче разрешения на запись своего исполнения, а запись была осуществлена добровольно, с согласия исполнителей, исчерпываются и у исполнителя остается только право на получение вознаграждения", - отметил композитор. Он также подчеркнул, что блокировки нарушают его собственные права как музыканта, исполнившего инструментальные партии в спорных песнях, и права артистки Беретты (настоящее имя – Юлия Глебова), "поскольку заблокированы ее сольные песни". Величковский в иске просит суд признать отсутствие у "Джема" прав на песни "Стрелок" и запретить издательству "чинить препятствия в осуществлении смежных прав на совместное исполнение, содержащееся в фонограммах". Комментарием ответчика РИА Новости не располагает. Арбитражный суд Москвы привлек к делу в статусе третьих лиц участниц группы "Стрелки" Марию Кандиано, Светлану Бобкину, Екатерину Любомскую, Юлию Глебову. Заседание назначено на июнь. Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании говорится, что ее каталог насчитывает более 300 релизов, с ее помощью "начинали свое восхождение к вершинам Олимпа шоу-бизнеса звезды - Линда, Макс Фадеев, "Руки вверх!", Света, "Акула".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, общество , москва, яндекс музыка