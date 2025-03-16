https://1prime.ru/20250316/konflikt-855825912.html

"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны

"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны

Не президент России Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики, придерживающиеся схожей позиции, провоцируют мировой конфликт. Такое | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T09:40+0300

2025-03-16T09:40+0300

2025-03-16T09:40+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Не президент России Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики, придерживающиеся схожей позиции, провоцируют мировой конфликт. Такое мнение выразил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не Путин хочет третьей мировой войны", - написал политик в социальной сети X, добавив, что, по его мнению, именно Макрон стремится к такому развитию событий. Филиппо призвал граждан Франции "проснуться" и остановить этот процесс.5 марта французский президент Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Макрон также призвал к обсуждению возможности использования ядерного оружия для защиты ЕС, отметив предполагаемое изменение позиции США по Украине и лидерству Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона "чрезвычайно конфронтационным", указав на наличие множества неточностей. Песков подчеркнул, что в заявлении французского лидера не учитывается расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и законные опасения Москвы в этой связи.

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франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, нато, ес, общество