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"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны - 16.03.2025, ПРАЙМ
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"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны
"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны
Не президент России Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики, придерживающиеся схожей позиции, провоцируют мировой конфликт. Такое | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T09:40+0300
2025-03-16T09:40+0300
политика
франция
европа
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Не президент России Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики, придерживающиеся схожей позиции, провоцируют мировой конфликт. Такое мнение выразил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это не Путин хочет третьей мировой войны", - написал политик в социальной сети X, добавив, что, по его мнению, именно Макрон стремится к такому развитию событий. Филиппо призвал граждан Франции "проснуться" и остановить этот процесс.5 марта французский президент Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Макрон также призвал к обсуждению возможности использования ядерного оружия для защиты ЕС, отметив предполагаемое изменение позиции США по Украине и лидерству Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона "чрезвычайно конфронтационным", указав на наличие множества неточностей. Песков подчеркнул, что в заявлении французского лидера не учитывается расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и законные опасения Москвы в этой связи.
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франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, нато, ес, общество
Политика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Общество
09:40 16.03.2025
 
"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны

Французский политик Филиппо: не Путин хочет мировой войны, а Макрон

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Не президент России Владимир Путин, а президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики, придерживающиеся схожей позиции, провоцируют мировой конфликт. Такое мнение выразил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это не Путин хочет третьей мировой войны", - написал политик в социальной сети X, добавив, что, по его мнению, именно Макрон стремится к такому развитию событий. Филиппо призвал граждан Франции "проснуться" и остановить этот процесс.
5 марта французский президент Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Макрон также призвал к обсуждению возможности использования ядерного оружия для защиты ЕС, отметив предполагаемое изменение позиции США по Украине и лидерству Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Макрона "чрезвычайно конфронтационным", указав на наличие множества неточностей. Песков подчеркнул, что в заявлении французского лидера не учитывается расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и законные опасения Москвы в этой связи.
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ПолитикаФРАНЦИЯЕВРОПАВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТОЕСОбщество
 
 
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