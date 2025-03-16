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Трамп ждет разрешение конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

Трамп ждет разрешение конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф - 16.03.2025, ПРАЙМ

Трамп ждет разрешение конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение нескольких недель. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T16:31+0300

2025-03-16T16:31+0300

2025-03-16T16:31+0300

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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение нескольких недель. Об этом заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. "Президент использует для описания временных рамок слово "недели", - сообщил Уиткофф. По его словам, и Москва, и Киев заинтересованы в разрешении ситуации и "стороны готовы" к обсуждению деталей соглашений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин принял Стивена Уиткоффа в России в четверг. Уиткофф передал российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал информацию и "дополнительные сигналы" для Трампа.

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украина, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков, cnn, стив уиткофф, сша