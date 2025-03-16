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Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом перешел на борт МКС - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом перешел на борт МКС
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом перешел на борт МКС - 16.03.2025, ПРАЙМ
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом перешел на борт МКС
Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), и его экипаж, включая российского космонавта Кирилла Пескова,... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T09:51+0300
2025-03-16T09:51+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), и его экипаж, включая российского космонавта Кирилла Пескова, перешел на борт станции, о чем сообщается в аккаунте МКС в соцсети X.Космический корабль Crew Dragon, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, пристыковался к МКС в 7:04 по московскому времени в воскресенье."Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 &lt;...&gt; в 00.35 по восточному времени (8.35 мск) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии ", - говорится в сообщении станции. В другой публикации МКС представлено видео встречи экипажей. Помимо Пескова в состав экипажа вошли астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Данный экипаж также вернет на Землю астронавтов, находившихся на станции в течение девяти месяцев.Стартовавший к МКС в субботу Crew Dragon доставил смену для американских астронавтов, задержавшихся на станции на 9 месяцев из-за проблем с кораблем Starliner.Первый пилотируемый полет Starliner компании Boeing, разработанного по контракту с НАСА, с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс на борту начался 5 июня 2024 года. Изначально планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за проблем, обнаруженных в двигателе корабля во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, сроки миссии были увеличены.Трамп утверждал, что лично обращался к главе SpaceX Илону Маску с просьбой оказать помощь экипажу Starliner, который провел на орбите несколько месяцев. Он заявлял, что администрация Байдена отклонила его предложение по возвращению астронавтов осенью прошлого года. Информация о запланированном на март вылете Crew-10 к МКС была обнародована в декабре прошлого года. Находящиеся на станции астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, прибывшим на МКС в конце сентября. Корабль Starliner покинул станцию без экипажа за месяц до этого.
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общество , дональд трамп, наса, мкс, spacex, сша
Общество , Дональд Трамп, НАСА, МКС, SpaceX, США
09:51 16.03.2025
 
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом перешел на борт МКС

Экипаж Crew Dragonс с российским космонавтом Песковым после стыковки перешел на борт МКС

© Роскосмос" Международная космическая станция
 Международная космическая станция
© Роскосмос
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), и его экипаж, включая российского космонавта Кирилла Пескова, перешел на борт станции, о чем сообщается в аккаунте МКС в соцсети X.
Космический корабль Crew Dragon, в команду которого входит россиянин Кирилл Песков, пристыковался к МКС в 7:04 по московскому времени в воскресенье.
"Члены команды SpaceX присоединились к команде МКС Exp 72 <...> в 00.35 по восточному времени (8.35 мск) в воскресенье, положив начало долгосрочной исследовательской миссии ", - говорится в сообщении станции.
В другой публикации МКС представлено видео встречи экипажей. Помимо Пескова в состав экипажа вошли астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Данный экипаж также вернет на Землю астронавтов, находившихся на станции в течение девяти месяцев.
Стартовавший к МКС в субботу Crew Dragon доставил смену для американских астронавтов, задержавшихся на станции на 9 месяцев из-за проблем с кораблем Starliner.
Первый пилотируемый полет Starliner компании Boeing, разработанного по контракту с НАСА, с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс на борту начался 5 июня 2024 года. Изначально планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за проблем, обнаруженных в двигателе корабля во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, сроки миссии были увеличены.
Трамп утверждал, что лично обращался к главе SpaceX Илону Маску с просьбой оказать помощь экипажу Starliner, который провел на орбите несколько месяцев. Он заявлял, что администрация Байдена отклонила его предложение по возвращению астронавтов осенью прошлого года. Информация о запланированном на март вылете Crew-10 к МКС была обнародована в декабре прошлого года. Находящиеся на станции астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, прибывшим на МКС в конце сентября. Корабль Starliner покинул станцию без экипажа за месяц до этого.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС
07:26
 
ОбществоДональд ТрампНАСАМКСSpaceXСША
 
 
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