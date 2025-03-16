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Командир "Беркута" рассказал, как "вежливые люди" опередили десант НАТО - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Командир "Беркута" рассказал, как "вежливые люди" опередили десант НАТО
Командир "Беркута" рассказал, как "вежливые люди" опередили десант НАТО - 16.03.2025, ПРАЙМ
Командир "Беркута" рассказал, как "вежливые люди" опередили десант НАТО
Военно-морской десант США был готов высадиться в Севастополе - "вежливые люди" определи американцев всего на несколько часов. О малоизвестных драматических... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:42+0300
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политика
крым
вс рф
десант
сша
референдум
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Военно-морской десант США был готов высадиться в Севастополе - "вежливые люди" определи американцев всего на несколько часов. О малоизвестных драматических события 2014 года рассказал в эфире телеканала "Крым 24" командир крымского "Беркута", полковник Юрий Абисов."Американцы были готовы войти сюда (в Севастополь - прим. ред.), и уже были расставлены маячки, фишки, где они должны были высадиться". По его данным, десант США планировал высадиться на севере Севастополя, но "вежливы люди" поставили крест на этих планах."В Любимовке (микрорайон на севере Севастополя - прим. ред.) они (десант США - прим. ред.) должны были базироваться, там базы для них были готовы. - рассказал Абисов. - Выиграли-то шесть часов, точно не помню, когда зашли "вежливые люди". И все, они (десант США - прим. ред.) опоздали, хотя корабли стояли".Вместе с тем он прокомментировал сомнения в отношении результатов крымского референдума о воссоединении с Россией."Даже некоторые с материка, из России говорят: да ладно, у вас там 96% было? - рассказывает полковник. - И это так возмущает. А ты здесь был в тот момент? Ты видел людей? Пусть это останется на совести тех, кто сомневается, кто себя считает великим аналитиком-политиком. Бог им судья, потому что нас, правильных, больше".
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крым, вс рф, десант, сша, референдум
Политика, КРЫМ, ВС РФ, Десант, США, референдум
17:42 16.03.2025 (обновлено: 17:43 16.03.2025)
 
Командир "Беркута" рассказал, как "вежливые люди" опередили десант НАТО

Командир "Беркута": "вежливые люди" в 2014-м опередили десант НАТО в Севастополе

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк#Флаг России
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Военно-морской десант США был готов высадиться в Севастополе - "вежливые люди" определи американцев всего на несколько часов. О малоизвестных драматических события 2014 года рассказал в эфире телеканала "Крым 24" командир крымского "Беркута", полковник Юрий Абисов.
"Американцы были готовы войти сюда (в Севастополь - прим. ред.), и уже были расставлены маячки, фишки, где они должны были высадиться".
По его данным, десант США планировал высадиться на севере Севастополя, но "вежливы люди" поставили крест на этих планах.
"В Любимовке (микрорайон на севере Севастополя - прим. ред.) они (десант США - прим. ред.) должны были базироваться, там базы для них были готовы. - рассказал Абисов. - Выиграли-то шесть часов, точно не помню, когда зашли "вежливые люди". И все, они (десант США - прим. ред.) опоздали, хотя корабли стояли".
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
"Возможна высадка ВСУ в Крыму". Офицер ВС РФ предупредил о серьезных рисках
6 марта, 15:51
Вместе с тем он прокомментировал сомнения в отношении результатов крымского референдума о воссоединении с Россией.
"Даже некоторые с материка, из России говорят: да ладно, у вас там 96% было? - рассказывает полковник. - И это так возмущает. А ты здесь был в тот момент? Ты видел людей? Пусть это останется на совести тех, кто сомневается, кто себя считает великим аналитиком-политиком. Бог им судья, потому что нас, правильных, больше".
 
ПолитикаКРЫМВС РФДесантСШАреферендум
 
 
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