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Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - 16.03.2025, ПРАЙМ

Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T18:05+0300

2025-03-16T18:05+0300

2025-03-16T18:06+0300

политика

латвия

граница

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закрытие пунктов пропуска

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МИНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. "Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) с 14.00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", - сообщает комитет в Telegram-канале. Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. В госпогранкомитете сообщили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода будет сообщено дополнительно.

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латвия, граница, белоруссия, закрытие пунктов пропуска