https://1prime.ru/20250316/latviya-855832803.html
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - 16.03.2025, ПРАЙМ
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:05+0300
2025-03-16T18:05+0300
2025-03-16T18:06+0300
политика
латвия
граница
белоруссия
закрытие пунктов пропуска
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg
МИНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. "Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) с 14.00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", - сообщает комитет в Telegram-канале. Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. В госпогранкомитете сообщили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода будет сообщено дополнительно.
https://1prime.ru/20250228/turizm-855346587.html
латвия
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_a6222a443bba1a56a9bfae76e0aa705c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, граница, белоруссия, закрытие пунктов пропуска
Политика, ЛАТВИЯ, граница, БЕЛОРУССИЯ, закрытие пунктов пропуска
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией
МИНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет.
"Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) с 14.00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", - сообщает комитет в Telegram-канале.
Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей.
Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию
В госпогранкомитете сообщили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода будет сообщено дополнительно.