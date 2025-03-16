Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250316/latviya-855832803.html
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией - 16.03.2025, ПРАЙМ
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией
Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:05+0300
2025-03-16T18:06+0300
политика
латвия
граница
белоруссия
закрытие пунктов пропуска
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg
МИНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет. "Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) с 14.00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", - сообщает комитет в Telegram-канале. Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. В госпогранкомитете сообщили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода будет сообщено дополнительно.
https://1prime.ru/20250228/turizm-855346587.html
латвия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_a6222a443bba1a56a9bfae76e0aa705c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
латвия, граница, белоруссия, закрытие пунктов пропуска
Политика, ЛАТВИЯ, граница, БЕЛОРУССИЯ, закрытие пунктов пропуска
18:05 16.03.2025 (обновлено: 18:06 16.03.2025)
 
Латвия приостановила пропуск на границе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Латвия приостановила пропуск на погранпереходе на границе с Белоруссией, въезда ожидают около 20 авто, сообщает белорусский госпогранкомитет.
"Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) с 14.00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало", - сообщает комитет в Telegram-канале.
Отмечается, что въезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей.
Латвия
Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию
28 февраля, 12:29
В госпогранкомитете сообщили, что о возобновлении функционирования сопредельного погранперехода будет сообщено дополнительно.
 
ПолитикаЛАТВИЯграницаБЕЛОРУССИЯзакрытие пунктов пропуска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала