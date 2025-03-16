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Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров

Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров - 16.03.2025, ПРАЙМ

Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров

Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T16:18+0300

2025-03-16T16:18+0300

2025-03-16T16:18+0300

экономика

бизнес

катар

денис мантуров

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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров. Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия. По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий. "Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.

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бизнес, катар, денис мантуров