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Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров - 16.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров
Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров - 16.03.2025, ПРАЙМ
Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров
Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T16:18+0300
2025-03-16T16:18+0300
экономика
бизнес
катар
денис мантуров
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров. Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия. По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий. "Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.
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бизнес, катар, денис мантуров
Экономика, Бизнес, КАТАР, Денис Мантуров
16:18 16.03.2025
 
Россия рассмотрит локализацию фармацевтики в Катаре, заявил Мантуров

Мантуров: Россия рассматривает локализацию производства в сфере фармацевтики в Катаре

© Фото : Unsplash/Amir MortezaieВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Amir Mortezaie
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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров.
Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия.
По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий.
"Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, заявил Мантуров
16:05
 
ЭкономикаБизнесКАТАРДенис Мантуров
 
 
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