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"Это ловушка". Экс-разведчик США раскрыл планы Трампа по Европе

"Это ловушка". Экс-разведчик США раскрыл планы Трампа по Европе - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Это ловушка". Экс-разведчик США раскрыл планы Трампа по Европе

Переговоры между Украиной и США были заранее спланированы для того, чтобы вынудить европейские страны прекратить эскалацию конфликта и начать обсуждение мирных... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T11:25+0300

2025-03-16T11:25+0300

2025-03-16T11:25+0300

политика

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Переговоры между Украиной и США были заранее спланированы для того, чтобы вынудить европейские страны прекратить эскалацию конфликта и начать обсуждение мирных переговоров. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.Риттер обратил внимание на резкое изменение риторики европейских лидеров после встречи в Джидде, где они стали говорить о поддержке прекращения огня. По его словам, это противоречит предыдущим заявлениям о необходимости военного поражения России перед переговорами и выделении значительных средств на вооружение.Аналитик считает, что встреча в Джидде была скорее формальностью. По его мнению, все детали мирного урегулирования ранее обсуждались напрямую между президентами России и США - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом."Все это ловушка для Европы <…> Суть в том, что США уходят из Европы, но для этого нужен мир между Европой и Россией. Одним миром на Украине не ограничится, так мы не сможем уйти, поэтому нужно привести и Европу к миру. Поэтому так важно было расставить эту ловушку: заставить Европу сойти с пути эскалации конфликта и начать мирные переговоры", - заключил Риттер.После встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к предложению США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. В документе также говорилось о возобновлении обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, но отметил необходимость учета ряда нюансов. Он поднял вопросы о действиях украинских подразделений в Курской области, о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, и какова будет их цена.

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европа

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украина, европа, скотт риттер, дональд трамп, владимир путин, сша