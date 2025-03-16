https://1prime.ru/20250316/makron-855835400.html

"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС

"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС

Государства Евросоюза могут разместить свои воинские контингенты в Киеве, Львове и Одессе, сообщил в интервью французской ежедневной газете Le Parisien... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T21:43+0300

2025-03-16T21:43+0300

2025-03-16T21:54+0300

политика

эммануэль макрон

украина

запад

войска

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Государства Евросоюза могут разместить свои воинские контингенты в Киеве, Львове и Одессе, сообщил в интервью французской ежедневной газете Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон. При этом глава Пятой республики сделал акцент на том, что европейцы, если понадобится, отправят свои войска на Украину без оглядки на позицию Российской Федерации."Если она (Украина - прим. ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет", – сказал Макрон.Вместе с тем французский лидер отметил, что Европа рассматривает отправку по несколько тысяч миротворцев от каждой страны, которые, по его словам, окажут Украине "долгосрочную поддержку".

https://1prime.ru/20250315/makron-855820465.html

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эммануэль макрон, украина, запад, войска