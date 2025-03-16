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"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС
"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС
Государства Евросоюза могут разместить свои воинские контингенты в Киеве, Львове и Одессе, сообщил в интервью французской ежедневной газете Le Parisien... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T21:43+0300
2025-03-16T21:43+0300
2025-03-16T21:54+0300
политика
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Государства Евросоюза могут разместить свои воинские контингенты в Киеве, Львове и Одессе, сообщил в интервью французской ежедневной газете Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон. При этом глава Пятой республики сделал акцент на том, что европейцы, если понадобится, отправят свои войска на Украину без оглядки на позицию Российской Федерации."Если она (Украина - прим. ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет", – сказал Макрон.Вместе с тем французский лидер отметил, что Европа рассматривает отправку по несколько тысяч миротворцев от каждой страны, которые, по его словам, окажут Украине "долгосрочную поддержку".
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Политика, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, ЗАПАД, войска
"Если попросят". Названы города Украины для возможной дислокации войск ЕС
Макрон: Евросоюз может разместить свои войска в Киеве, Львове и Одессе
МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ.
Государства Евросоюза могут разместить свои воинские контингенты в Киеве, Львове и Одессе, сообщил в интервью французской ежедневной газете Le Parisien
президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом глава Пятой республики сделал акцент на том, что европейцы, если понадобится, отправят свои войска на Украину без оглядки на позицию Российской Федерации.
"Если она (Украина - прим. ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет", – сказал Макрон.
Макрон сделал рискованное заявление об отправке войск на Украину
Вместе с тем французский лидер отметил, что Европа рассматривает отправку по несколько тысяч миротворцев от каждой страны, которые, по его словам, окажут Украине "долгосрочную поддержку".