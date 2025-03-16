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СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам - 16.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам - 16.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам
Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:42+0300
2025-03-16T15:43+0300
экономика
япония
франция
токио
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ТОКИО, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы диверсифицировать источники поставок для японских компаний, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. В частности, предполагается создание совместной компании по переработке редкоземельных металлов между французской компанией Carester, японской корпорацией JOGMEC (Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов) и крупной газовой компанией Iwatani Sangyo. Ожидается, что переработка редкоземельных металлов в рамках проекта начнется через два года. Редкоземельные металлы являются необходимыми минеральными ресурсами для изготовления электромобилей и двигателей ветрогенераторов. Более половины их импорта в Японию приходится на Китай. Японское правительство надеется, что новый проект станет еще одним источником импорта и поможет диверсифицировать цепочки поставок.
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япония, франция, токио
Экономика, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, Токио
15:42 16.03.2025 (обновлено: 15:43 16.03.2025)
 
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам

NHK: Япония вложит 1 млрд евро в проект по выплавке редкоземельных металлов во Франции

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© flickr.com / TerryGeorge
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ТОКИО, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы диверсифицировать источники поставок для японских компаний, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
В частности, предполагается создание совместной компании по переработке редкоземельных металлов между французской компанией Carester, японской корпорацией JOGMEC (Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов) и крупной газовой компанией Iwatani Sangyo.
Ожидается, что переработка редкоземельных металлов в рамках проекта начнется через два года.
Редкоземельные металлы являются необходимыми минеральными ресурсами для изготовления электромобилей и двигателей ветрогенераторов. Более половины их импорта в Японию приходится на Китай. Японское правительство надеется, что новый проект станет еще одним источником импорта и поможет диверсифицировать цепочки поставок.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
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ЭкономикаЯПОНИЯФРАНЦИЯТокио
 
 
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