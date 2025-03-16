https://1prime.ru/20250316/metally-855830475.html

СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам

СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам - 16.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам

Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T15:42+0300

2025-03-16T15:42+0300

2025-03-16T15:43+0300

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ТОКИО, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы диверсифицировать источники поставок для японских компаний, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. В частности, предполагается создание совместной компании по переработке редкоземельных металлов между французской компанией Carester, японской корпорацией JOGMEC (Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов) и крупной газовой компанией Iwatani Sangyo. Ожидается, что переработка редкоземельных металлов в рамках проекта начнется через два года. Редкоземельные металлы являются необходимыми минеральными ресурсами для изготовления электромобилей и двигателей ветрогенераторов. Более половины их импорта в Японию приходится на Китай. Японское правительство надеется, что новый проект станет еще одним источником импорта и поможет диверсифицировать цепочки поставок.

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япония, франция, токио