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СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам - 16.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам
Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:42+0300
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ТОКИО, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы диверсифицировать источники поставок для японских компаний, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники. В частности, предполагается создание совместной компании по переработке редкоземельных металлов между французской компанией Carester, японской корпорацией JOGMEC (Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов) и крупной газовой компанией Iwatani Sangyo. Ожидается, что переработка редкоземельных металлов в рамках проекта начнется через два года. Редкоземельные металлы являются необходимыми минеральными ресурсами для изготовления электромобилей и двигателей ветрогенераторов. Более половины их импорта в Японию приходится на Китай. Японское правительство надеется, что новый проект станет еще одним источником импорта и поможет диверсифицировать цепочки поставок.
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япония, франция, токио
Экономика, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, Токио
СМИ: Япония вложит 1 миллиард евро в проект по редкоземельным металлам
NHK: Япония вложит 1 млрд евро в проект по выплавке редкоземельных металлов во Франции
ТОКИО, 16 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено вложить около миллиарда евро (примерно 160 миллиардов иен) в проект по выплавке редкоземельных металлов на юге Франции, чтобы диверсифицировать источники поставок для японских компаний, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
В частности, предполагается создание совместной компании по переработке редкоземельных металлов между французской компанией Carester, японской корпорацией JOGMEC (Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов) и крупной газовой компанией Iwatani Sangyo.
Ожидается, что переработка редкоземельных металлов в рамках проекта начнется через два года.
Редкоземельные металлы являются необходимыми минеральными ресурсами для изготовления электромобилей и двигателей ветрогенераторов. Более половины их импорта в Японию приходится на Китай. Японское правительство надеется, что новый проект станет еще одним источником импорта и поможет диверсифицировать цепочки поставок.
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