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В МИД раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио - 16.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио
В МИД раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио - 16.03.2025, ПРАЙМ
В МИД раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио
15 марта между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе американской стороны телефонный... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T10:13+0300
2025-03-16T10:14+0300
политика
россия
сергей лавров
марк рубио
мид
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. 15 марта между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе американской стороны телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде. Об этом сообщили в МИД России.В ходе разговора американская сторона проинформировала о решении начать военную операцию против сил хуситов в районе Красного моря, о чем сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.В ответ на представленные американской стороной аргументы Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал все стороны к политическому диалогу для достижения решения, предотвращающего дальнейшее кровопролитие.Как отметили в МИД, стороны также обсудили конкретные вопросы, касающиеся реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных представителей России и США, состоявшейся 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио договорились поддерживать дальнейшие контакты.
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россия, сергей лавров, марк рубио, мид
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Марк Рубио, МИД
10:13 16.03.2025 (обновлено: 10:14 16.03.2025)
 
В МИД раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио

МИД: Лавров и Рубио обсудили аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых в Эр-Рияде

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. 15 марта между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе американской стороны телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде. Об этом сообщили в МИД России.
В ходе разговора американская сторона проинформировала о решении начать военную операцию против сил хуситов в районе Красного моря, о чем сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ответ на представленные американской стороной аргументы Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал все стороны к политическому диалогу для достижения решения, предотвращающего дальнейшее кровопролитие.
Как отметили в МИД, стороны также обсудили конкретные вопросы, касающиеся реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных представителей России и США, состоявшейся 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио договорились поддерживать дальнейшие контакты.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Лавров и Рубио обсудили дальнейшие шаги после встреч в Саудовской Аравии
08:41
 
ПолитикаРОССИЯСергей ЛавровМарк РубиоМИД
 
 
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