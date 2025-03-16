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Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС - 16.03.2025, ПРАЙМ

Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, успешно состыковался с Международной космической станцией... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T07:26+0300

2025-03-16T07:26+0300

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция события велась на странице SpaceX в социальной сети X.Ранее Роскосмос сообщил в своем Telegram-канале об успешном выведении корабля Crew Dragon с Кириллом Песковым на заданную орбиту. В ходе трансляции представитель SpaceX подтвердил успешную стыковку корабля с МКС. Стыковка произошла в 7:04 по московскому времени.Старт корабля Crew Dragon с российским космонавтом и другими членами экипажа к МКС состоялся в субботу. Помимо Пескова, в состав экипажа вошли астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Данный экипаж также вернет на Землю астронавтов, находившихся на станции в течение девяти месяцев.Первый пилотируемый полет Starliner компании Boeing, разработанного по контракту с НАСА, с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс на борту начался 5 июня 2024 года. Изначально планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за проблем, обнаруженных в двигателе корабля во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, сроки миссии были увеличены.Трамп утверждал, что лично обращался к главе SpaceX Илону Маску с просьбой оказать помощь экипажу Starliner, который провел на орбите несколько месяцев. Он заявлял, что администрация Байдена отклонила его предложение по возвращению астронавтов осенью прошлого года. Информация о запланированном на март вылете Crew-10 к МКС была обнародована в декабре прошлого года. Находящиеся на станции астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, прибывшим на МКС в конце сентября. Корабль Starliner покинул станцию без экипажа за месяц до этого.

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технологии, общество , москва, мкс, spacex, наса