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Россия организует морские контейнерные линии в Катар, заявил Мантуров

Россия организует морские контейнерные линии в Катар, заявил Мантуров - 16.03.2025, ПРАЙМ

Россия организует морские контейнерные линии в Катар, заявил Мантуров

Россия разрабатывает морские контейнерные линии в Катар для снижения логистических затрат в международной торговле, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T16:05+0300

2025-03-16T16:05+0300

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экономика

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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия разрабатывает морские контейнерные линии в Катар для снижения логистических затрат в международной торговле, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Мы уже работаем над организацией морских контейнерных линий, которые позволят бизнесу сократить логистические издержки при осуществлении внешних торговых операций", - заявил он. Мантуров также сообщил, что Россия рассматривает Катар как потенциального участника транспортного коридора "Север-Юг", учитывая его географическое положение и развитую портовую инфраструктуру.Транспортный коридор "Север-Юг" представляет собой мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тысячи километров, соединяющий Санкт-Петербург с индийским портом Мумбаи. Существует несколько маршрутов, включая транскаспийский, западный и восточный. В мае 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о завершении строительства железнодорожного участка Решт-Астара в Иране, являющегося частью западного маршрута, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

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катар

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бизнес, катар, иран, денис мантуров, россия