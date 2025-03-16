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"Стало ясно". Экс-помощник президента США назвал пределы расширения НАТО
"Стало ясно". Экс-помощник президента США назвал пределы расширения НАТО - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Стало ясно". Экс-помощник президента США назвал пределы расширения НАТО
В итоге урегулирования конфликта на Украине и по завершении обширной дискуссии о единстве Европы стремление к расширению НАТО ослабнет. В будущем граница между... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:06+0300
2025-03-16T15:06+0300
2025-03-16T15:07+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В итоге урегулирования конфликта на Украине и по завершении обширной дискуссии о единстве Европы стремление к расширению НАТО ослабнет. В будущем граница между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией пройдет по линии от Баренцева моря, через Балтийское море - и до Черного моря. Такой прогноз в беседе с РБК дал научный сотрудник американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) и бывший помощник президента Соединенных Штатов по России и Евразии Томас Грэм. Отметив, что к настоящему моменту на европейском континенте за рамками НАТО осталось "совсем немного стран", Грэм выразил уверенность, что Украина "почти наверняка никогда" не вступит в альянс, и отметил, что не может себе представить такой сценарий развития событий, при котором бы членом НАТО стала Белоруссия."Да и кавказские страны, мягко говоря, проблематичны", - заметил политолог.При этом он заявил, что, "если гадать на хрустальном шаре", то можно предположить, что альянс расширится на Балканы - в него войдет, например, Босния и Герцеговина и не исключено, что в конце концов присоединится и Сербия. Грэм считает, что Российская Федерация, Соединенные Штаты и, собственно, НАТО сумеют договориться о пределах расширения альянса, который сегодня, по его мнению, "уже практически виден"."Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО, - заявил политолог. - И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря".
https://1prime.ru/20250315/nato-855818986.html
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россия, нато, граница, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, НАТО, граница, экспертное мнение
"Стало ясно". Экс-помощник президента США назвал пределы расширения НАТО
Политолог Грэм: граница между РФ и НАТО пройдет от Баренцева до Черного моря
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ
. В итоге урегулирования конфликта на Украине и по завершении обширной дискуссии о единстве Европы стремление к расширению НАТО ослабнет. В будущем граница между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией пройдет по линии от Баренцева моря, через Балтийское море - и до Черного моря. Такой прогноз в беседе с РБК
дал научный сотрудник американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) и бывший помощник президента Соединенных Штатов по России и Евразии Томас Грэм.
Отметив, что к настоящему моменту на европейском континенте за рамками НАТО осталось "совсем немного стран", Грэм выразил уверенность, что Украина "почти наверняка никогда" не вступит в альянс, и отметил, что не может себе представить такой сценарий развития событий, при котором бы членом НАТО стала Белоруссия.
"Да и кавказские страны, мягко говоря, проблематичны", - заметил политолог.
При этом он заявил, что, "если гадать на хрустальном шаре", то можно предположить, что альянс расширится на Балканы - в него войдет, например, Босния и Герцеговина и не исключено, что в конце концов присоединится и Сербия.
"Когнитивная война". Россиян призвали не верить сообщениям о слабости НАТО
Грэм считает, что Российская Федерация, Соединенные Штаты и, собственно, НАТО сумеют договориться о пределах расширения альянса, который сегодня, по его мнению, "уже практически виден".
"Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО, - заявил политолог. - И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря".