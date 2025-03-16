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Пушков рассказал про отклонения от сценария Европы
Пушков рассказал про отклонения от сценария Европы - 16.03.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал про отклонения от сценария Европы
Генсек НАТО Марк Рютте уже признал, что Украине не место в альянсе, все давно уже идет не по сценарию Европы, заявил сенатор Алексей Пушков. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T19:15+0300
2025-03-16T19:15+0300
2025-03-16T19:15+0300
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте уже признал, что Украине не место в альянсе, все давно уже идет не по сценарию Европы, заявил сенатор Алексей Пушков. "После беседы с (президентом США Дональдом - прим. ред.) Трампом в Вашингтоне генсек НАТО Рютте признал, что вопрос о членстве Украины в альянсе более не стоит. Помнится, совсем недавно (кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих - прим. ред.) Мерц утверждал, что "одна страна" не может отменить общее решение членов альянса о том, что "Украина находится на пути к вступлению в НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом он напомнил, что британский премьер Кир Стармер звонил Владимиру Зеленскому и заверял его, что Украина "неуклонно движется к членству в НАТО". "Неуклонное движение" пошло, однако, под уклон. Если в Лондоне и Берлине делают вид, что еще не поняли, что вопрос снят, то Рютте уже даже и вида не делает. Он все хорошо уяснил, отказался от прежней позиции и согласился с Трампом. Кстати, в Европе не заметили, что все давно уже идет не по их сценарию?" - заключил Пушков.
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алексей пушков, европа, украина, нато
Политика, Алексей Пушков, ЕВРОПА, УКРАИНА, НАТО
Пушков рассказал про отклонения от сценария Европы
Пушков: в Европе не заметили, что все давно уже идет не по их сценарию
МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте уже признал, что Украине не место в альянсе, все давно уже идет не по сценарию Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
"После беседы с (президентом США Дональдом - прим. ред.) Трампом в Вашингтоне генсек НАТО Рютте признал, что вопрос о членстве Украины в альянсе более не стоит. Помнится, совсем недавно (кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих - прим. ред.) Мерц утверждал, что "одна страна" не может отменить общее решение членов альянса о том, что "Украина находится на пути к вступлению в НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
При этом он напомнил, что британский премьер Кир Стармер звонил Владимиру Зеленскому и заверял его, что Украина "неуклонно движется к членству в НАТО".
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
"Неуклонное движение" пошло, однако, под уклон. Если в Лондоне и Берлине делают вид, что еще не поняли, что вопрос снят, то Рютте уже даже и вида не делает. Он все хорошо уяснил, отказался от прежней позиции и согласился с Трампом. Кстати, в Европе не заметили, что все давно уже идет не по их сценарию?" - заключил Пушков.