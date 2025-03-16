https://1prime.ru/20250316/obvinenie-855830195.html

Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ

Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ - 16.03.2025, ПРАЙМ

Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ

Подозреваемому в ликвидации националиста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предъявили обвинение в умышленном... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T15:25+0300

2025-03-16T15:25+0300

2025-03-16T15:25+0300

происшествия

украина

подозреваемый

убийство

обвинение

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации националиста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предъявили обвинение в умышленном убийстве, передает украинский ТВ-канал "Общественное", ссылаясь на источника в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.По данным телеканала, прокуратура просит арестовать подозреваемого без возможности внесения залога.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о личности подозреваемого. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев, недавно самовольно покинувший расположение части.

https://1prime.ru/20250314/neonatsisty-855800570.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, подозреваемый, убийство, обвинение