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Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ - 16.03.2025, ПРАЙМ
Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ
Подозреваемому в ликвидации националиста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предъявили обвинение в умышленном... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:25+0300
2025-03-16T15:25+0300
2025-03-16T15:25+0300
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украина
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации националиста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предъявили обвинение в умышленном убийстве, передает украинский ТВ-канал "Общественное", ссылаясь на источника в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.По данным телеканала, прокуратура просит арестовать подозреваемого без возможности внесения залога.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о личности подозреваемого. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев, недавно самовольно покинувший расположение части.
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Подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение, передают СМИ
"Общественное": подозреваемому в убийстве Ганула предъявили обвинение
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Подозреваемому в ликвидации националиста Демьяна Ганула, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предъявили обвинение в умышленном убийстве, передает украинский ТВ-канал "Общественное", ссылаясь на источника в специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.
По данным телеканала, прокуратура просит арестовать подозреваемого без возможности внесения залога.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о личности подозреваемого. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев, недавно самовольно покинувший расположение части.
"Россияне охотятся". Украинские неонацисты запаниковали после смерти Ганула