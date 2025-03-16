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Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля

Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля - 16.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля

С 1 апреля будут индексированы социальные пенсии - для тех, кто в силу разных причин не смог наработать необходимый страховой стаж, рассказала агентству “Прайм” | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T02:02+0300

2025-03-16T02:02+0300

2025-03-16T02:02+0300

пенсии

индексация пенсий

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля будут индексированы социальные пенсии - для тех, кто в силу разных причин не смог наработать необходимый страховой стаж, рассказала агентству “Прайм” Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", социальная пенсия назначается по старости, инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация социальной пенсии проводится ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.“Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Средний размер социальной пенсии составит 15456 рублей”, - рассказала эксперт.Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". В настоящее время в федеральном бюджете на увеличение выплаты предусмотрено 85 миллиардов рублей.Увеличение затронет примерно 4,2 миллиона граждан Российской Федерации. По оценке комитета Госдумы по бюджету и налогам, среди них 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие.Данная мера обеспечения социальной справедливости и заботы о гражданах России затронет тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.Если социальная пенсия после ее индексации будет ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему будет произведена социальная доплата для доведения его пенсионного обеспечения до установленного уровня

https://1prime.ru/20250310/pensii-855620585.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, индексация пенсий