Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250316/pensii-855635481.html
Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля
Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля - 16.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля
С 1 апреля будут индексированы социальные пенсии - для тех, кто в силу разных причин не смог наработать необходимый страховой стаж, рассказала агентству “Прайм” | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T02:02+0300
2025-03-16T02:02+0300
пенсии
индексация пенсий
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля будут индексированы социальные пенсии - для тех, кто в силу разных причин не смог наработать необходимый страховой стаж, рассказала агентству “Прайм” Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Согласно Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", социальная пенсия назначается по старости, инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация социальной пенсии проводится ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.“Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Средний размер социальной пенсии составит 15456 рублей”, - рассказала эксперт.Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". В настоящее время в федеральном бюджете на увеличение выплаты предусмотрено 85 миллиардов рублей.Увеличение затронет примерно 4,2 миллиона граждан Российской Федерации. По оценке комитета Госдумы по бюджету и налогам, среди них 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие.Данная мера обеспечения социальной справедливости и заботы о гражданах России затронет тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.Если социальная пенсия после ее индексации будет ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему будет произведена социальная доплата для доведения его пенсионного обеспечения до установленного уровня
https://1prime.ru/20250310/pensii-855620585.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, индексация пенсий
Пенсии, индексация пенсий
02:02 16.03.2025
 
Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 апреля

Финансист Староверова: с 1 апреля на 14,7% будут индексированы социальные пенсии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля будут индексированы социальные пенсии - для тех, кто в силу разных причин не смог наработать необходимый страховой стаж, рассказала агентству “Прайм” Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Согласно Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", социальная пенсия назначается по старости, инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация социальной пенсии проводится ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера.
“Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден коэффициент индексации с 1 апреля 2025 года социальных пенсий в размере 1,1475. Таким образом, они вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Средний размер социальной пенсии составит 15456 рублей”, - рассказала эксперт.
Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". В настоящее время в федеральном бюджете на увеличение выплаты предусмотрено 85 миллиардов рублей.
Увеличение затронет примерно 4,2 миллиона граждан Российской Федерации. По оценке комитета Госдумы по бюджету и налогам, среди них 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие.
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
10 марта, 10:24
Данная мера обеспечения социальной справедливости и заботы о гражданах России затронет тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.
Если социальная пенсия после ее индексации будет ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то ему будет произведена социальная доплата для доведения его пенсионного обеспечения до установленного уровня
 
Пенсиииндексация пенсий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала