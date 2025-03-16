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Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков - 16.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Россия и США ведут подготовку к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом она будет организована при возникновении... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T11:50+0300
2025-03-16T11:50+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия и США ведут подготовку к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом она будет организована при возникновении необходимости. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. "Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина 13 марта.Ушаков также отметил, что организацию встречи или телефонного разговора между президентами России и США можно осуществить оперативно. При этом он добавил, что пока не может предоставить "ничего конкретного" о деталях подготовки к возможным контактам.
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россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков
Ушаков: Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия и США ведут подготовку к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом она будет организована при возникновении необходимости. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина 13 марта.
Ушаков также отметил, что организацию встречи или телефонного разговора между президентами России и США можно осуществить оперативно. При этом он добавил, что пока не может предоставить "ничего конкретного" о деталях подготовки к возможным контактам.
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