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Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков

Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков - 16.03.2025, ПРАЙМ

Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков

Россия и США ведут подготовку к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом она будет организована при возникновении... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T11:50+0300

2025-03-16T11:50+0300

2025-03-16T11:50+0300

политика

россия

сша

владимир путин

юрий ушаков

дональд трамп

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россия и США ведут подготовку к возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом она будет организована при возникновении необходимости. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. "Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина 13 марта.Ушаков также отметил, что организацию встречи или телефонного разговора между президентами России и США можно осуществить оперативно. При этом он добавил, что пока не может предоставить "ничего конкретного" о деталях подготовки к возможным контактам.

https://1prime.ru/20250316/sekretar-855827252.html

сша

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россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп