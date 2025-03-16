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Йеменское движение хуситов отказалось идти на переговоры с США

Йеменское движение хуситов отказалось идти на переговоры с США - 16.03.2025, ПРАЙМ

Йеменское движение хуситов отказалось идти на переговоры с США

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T17:26+0300

2025-03-16T17:26+0300

2025-03-16T17:26+0300

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ДОХА, 16 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад. Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, ещё 101 человек пострадал. "Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа. Американцы должны получить военный ответ Йемена", - сказал аль-Асад. По его словам, никаких переговоров с американцами не существует. "Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ", - добавил аль-Асад.

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