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Уиткофф рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и Трампа
Уиткофф рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и Трампа - 16.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и Трампа
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который может... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:24+0300
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политика
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который может состояться на предстоящей неделе, будет отражать позитивный импульс и готовность к достижению долгосрочного мира на Украине."Думаю, это позитивный знак, что они будут разговаривать. Это показывает, что есть позитивный импульс, склонность с обеих сторон, в том числе Украины, достичь долгосрочного, устойчивого мира", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.Ранее он объявил, что разговор Трампа и Путина может состояться на неделе."Я бы предположил, что у них есть настоящие отношения с президентом (Трампом - ред.) со времен его первого срока. Я думаю, это будет очень позитивный и конструктивный разговор между президентами", - сказал он.Уиткофф также заявил о большом прогрессе по итогам своих контактов в Москве."Мы добились большого прогресса на этой встрече, говорили о многих деталях", - сказал он.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Политика, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
Уиткофф рассказал об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и Трампа
Уиткофф: ожидаемый разговор Трампа и Путина отразит склонность к урегулированию
ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который может состояться на предстоящей неделе, будет отражать позитивный импульс и готовность к достижению долгосрочного мира на Украине.
"Думаю, это позитивный знак, что они будут разговаривать. Это показывает, что есть позитивный импульс, склонность с обеих сторон, в том числе Украины, достичь долгосрочного, устойчивого мира", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
Ранее он объявил, что разговор Трампа и Путина может состояться на неделе.
"Я бы предположил, что у них есть настоящие отношения с президентом (Трампом - ред.) со времен его первого срока. Я думаю, это будет очень позитивный и конструктивный разговор между президентами", - сказал он.
Спецпосланник США раскрыл, когда Трамп созвонится с Путиным
Уиткофф также заявил о большом прогрессе по итогам своих контактов в Москве.
"Мы добились большого прогресса на этой встрече, говорили о многих деталях", - сказал он.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.