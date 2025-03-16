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Уиткофф назвал темы обсуждения в рамках контактов США и России - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф назвал темы обсуждения в рамках контактов США и России
Уиткофф назвал темы обсуждения в рамках контактов США и России - 16.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал темы обсуждения в рамках контактов США и России
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море". | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T19:00+0300
2025-03-16T19:00+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море". "Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS. При этом, по его словам, основное в переговорах о прекращении огня - достижение того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".Также спецпосланник прокомментировал утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования."Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук", - сказал Уиткофф, отвечая на просьбу оценить высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Россия якобы неискренне говорит о желании урегулирования. При этом спецпосланник подчеркнул, что не знаком с высказываниями французского лидера."Я знаю, что я слышал, какой видел язык тела: я видел конструктивные усилия в течение длительного срока, чтобы обсудить детали происходящего на земле", - сказал Уиткофф. По его словам, вопрос договоренности о прекращении огня на Украине "очень сложный". "И тем не менее все привержены тому, чтобы это обсуждать", - сказал он.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
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стив уиткофф, россия, сша, контакты
Политика, Стив Уиткофф, РОССИЯ, США, контакты
19:00 16.03.2025
 
Уиткофф назвал темы обсуждения в рамках контактов США и России

Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается договоренность о Черном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается "потенциальная договоренность о Черном море".
"Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам - потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Рубио оценил переговоры Путина с Уиткоффом
14 марта, 19:41
При этом, по его словам, основное в переговорах о прекращении огня - достижение того, "чтобы люди в приграничных районах не дрались друг с другом".
Также спецпосланник прокомментировал утверждения в Европе о якобы неискренности Москвы в вопросе украинского урегулирования.
"Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимыми знаниями из первых рук", - сказал Уиткофф, отвечая на просьбу оценить высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что Россия якобы неискренне говорит о желании урегулирования. При этом спецпосланник подчеркнул, что не знаком с высказываниями французского лидера.
"Я знаю, что я слышал, какой видел язык тела: я видел конструктивные усилия в течение длительного срока, чтобы обсудить детали происходящего на земле", - сказал Уиткофф. По его словам, вопрос договоренности о прекращении огня на Украине "очень сложный". "И тем не менее все привержены тому, чтобы это обсуждать", - сказал он.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
 
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