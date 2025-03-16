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Глава МИД Украины раскрыл планы "команды по перемирию" Зеленского - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Украины раскрыл планы "команды по перемирию" Зеленского
Глава МИД Украины раскрыл планы "команды по перемирию" Зеленского - 16.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Украины раскрыл планы "команды по перемирию" Зеленского
Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил японскому телеканалу NHK о начале формирования команды, которая займется подготовкой к возможному прекращению огня... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T09:16+0300
2025-03-16T09:16+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
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ТОКИО, 16 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил японскому телеканалу NHK о начале формирования команды, которая займется подготовкой к возможному прекращению огня. Ключевой задачей на ближайшую неделю обозначено создание "дорожной карты" для мониторинга ситуации."Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения. Это действительно очень сложная проблема. Команда, ответственная за это, будет работать по разработке плана и дорожной карты, консультируясь с нашими партнёрскими странами", - сказал он. Дипломат также отметил необходимость разработки эффективного механизма для контроля ситуации на передовой и допустил возможность привлечения международной наблюдательной миссии под эгидой одной из международных организаций для "управления ситуацией".При этом Сибига подчеркнул, что любые решения по урегулированию конфликта должны приниматься при участии Украины, исключая компромиссы, наносящие ущерб ее территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности.Сибига входит в состав делегации, предназначенной для взаимодействия с международными партнерами в целях мирных переговоров. В состав группы также входят глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса и министр обороны Рустем Умеров. Конкретные детали предстоящих переговоров не уточняются. Ранее, в аналогичном составе, украинская делегация принимала участие во встрече с американскими представителями в Джидде 11 марта.
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украина, киев, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
09:16 16.03.2025
 
Глава МИД Украины раскрыл планы "команды по перемирию" Зеленского

Сибига: "команда по перемирию" Киева начнет с планов по мониторингу прекращения огня

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ТОКИО, 16 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил японскому телеканалу NHK о начале формирования команды, которая займется подготовкой к возможному прекращению огня. Ключевой задачей на ближайшую неделю обозначено создание "дорожной карты" для мониторинга ситуации.
"Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения. Это действительно очень сложная проблема. Команда, ответственная за это, будет работать по разработке плана и дорожной карты, консультируясь с нашими партнёрскими странами", - сказал он.
Дипломат также отметил необходимость разработки эффективного механизма для контроля ситуации на передовой и допустил возможность привлечения международной наблюдательной миссии под эгидой одной из международных организаций для "управления ситуацией".
При этом Сибига подчеркнул, что любые решения по урегулированию конфликта должны приниматься при участии Украины, исключая компромиссы, наносящие ущерб ее территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности.
Сибига входит в состав делегации, предназначенной для взаимодействия с международными партнерами в целях мирных переговоров. В состав группы также входят глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса и министр обороны Рустем Умеров. Конкретные детали предстоящих переговоров не уточняются. Ранее, в аналогичном составе, украинская делегация принимала участие во встрече с американскими представителями в Джидде 11 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Зеленский раскрыл состав делегации Украины для мирных переговоров
Вчера, 17:16
 
ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
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