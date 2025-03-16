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"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии
"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии
Несмотря на отсутствие отказа от предложенного США прекращения огня, у России есть исторически обоснованные опасения относительно его реализации. Об этом заявил | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T10:37+0300
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие отказа от предложенного США прекращения огня, у России есть исторически обоснованные опасения относительно его реализации. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте", - отметил он.Аналитик напомнил о двух случаях, когда договоренности были сорваны."Первое - Минские соглашения февраля 2015 года, которые, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать, но использовали их для перевооружения и подготовки армии для войны с молчаливого согласия Европы. Второе событие: Стамбульская сделка в апреле 2022 года, когда европейские лидеры <…> сорвали сделку", - пояснил Меркурис.После переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся во вторник, американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится о готовности Киева к предложению Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. В документе также отмечается, что США возобновят обмен разведданными и военные поставки.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, но необходимо учесть ряд важных нюансов. В частности, он поднял вопросы о дальнейшей судьбе украинских подразделений, находящихся в Курской области, о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
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Политика, РОССИЯ, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии
Аналитик Меркурис: предложение США о перемирии вызывает у России обоснованные опасения
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие отказа от предложенного США прекращения огня, у России есть исторически обоснованные опасения относительно его реализации. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте", - отметил он.
Аналитик напомнил о двух случаях, когда договоренности были сорваны.
"Первое - Минские соглашения февраля 2015 года, которые, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать, но использовали их для перевооружения и подготовки армии для войны с молчаливого согласия Европы. Второе событие: Стамбульская сделка в апреле 2022 года, когда европейские лидеры <…> сорвали сделку", - пояснил Меркурис.
После переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся во вторник, американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится о готовности Киева к предложению Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. В документе также отмечается, что США возобновят обмен разведданными и военные поставки.
Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, но необходимо учесть ряд важных нюансов. В частности, он поднял вопросы о дальнейшей судьбе украинских подразделений, находящихся в Курской области, о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
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