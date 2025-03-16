https://1prime.ru/20250316/peremirie-855826510.html

"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии

"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Сделки не будет". В Британии оценили предложение США о перемирии

Несмотря на отсутствие отказа от предложенного США прекращения огня, у России есть исторически обоснованные опасения относительно его реализации. Об этом заявил | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T10:37+0300

2025-03-16T10:37+0300

2025-03-16T10:50+0300

политика

россия

сша

киев

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg

МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие отказа от предложенного США прекращения огня, у России есть исторически обоснованные опасения относительно его реализации. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте", - отметил он.Аналитик напомнил о двух случаях, когда договоренности были сорваны."Первое - Минские соглашения февраля 2015 года, которые, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать, но использовали их для перевооружения и подготовки армии для войны с молчаливого согласия Европы. Второе событие: Стамбульская сделка в апреле 2022 года, когда европейские лидеры <…> сорвали сделку", - пояснил Меркурис.После переговоров делегаций Украины и США, состоявшихся во вторник, американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится о готовности Киева к предложению Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. В документе также отмечается, что США возобновят обмен разведданными и военные поставки.Президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, но необходимо учесть ряд важных нюансов. В частности, он поднял вопросы о дальнейшей судьбе украинских подразделений, находящихся в Курской области, о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.

https://1prime.ru/20250316/rada-855826212.html

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин