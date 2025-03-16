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Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине

Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине - 16.03.2025, ПРАЙМ

Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине

В Кремле расценивают звучащие предложения о прекращении огня в Украине как стремление предоставить украинской армии возможность для восстановления... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T12:56+0300

2025-03-16T12:56+0300

2025-03-16T12:56+0300

политика

украина

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Кремле расценивают звучащие предложения о прекращении огня в Украине как стремление предоставить украинской армии возможность для восстановления боеспособности и получения новых вооружений. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.По словам помощника президента, российские войска в настоящее время ведут наступление по всей линии фронта."В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - подчеркнул Ушаков.При этом российская сторона проинформировала представителей США о своей обеспокоенности в связи с предложениями о перемирии в Украине."Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев", - сказал он.

https://1prime.ru/20250316/peregovory-855827432.html

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украина, юрий ушаков, сша, россия