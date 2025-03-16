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Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине
Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине - 16.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине
В Кремле расценивают звучащие предложения о прекращении огня в Украине как стремление предоставить украинской армии возможность для восстановления... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T12:56+0300
2025-03-16T12:56+0300
политика
украина
юрий ушаков
сша
россия
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Кремле расценивают звучащие предложения о прекращении огня в Украине как стремление предоставить украинской армии возможность для восстановления боеспособности и получения новых вооружений. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.По словам помощника президента, российские войска в настоящее время ведут наступление по всей линии фронта."В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - подчеркнул Ушаков.При этом российская сторона проинформировала представителей США о своей обеспокоенности в связи с предложениями о перемирии в Украине."Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев", - сказал он.
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украина, юрий ушаков, сша, россия
Политика, УКРАИНА, Юрий Ушаков, США, РОССИЯ
12:56 16.03.2025
 
Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине

Ушаков: Россия довела до США свои опасения по предложению о перемирии на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В Кремле расценивают звучащие предложения о прекращении огня в Украине как стремление предоставить украинской армии возможность для восстановления боеспособности и получения новых вооружений. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам помощника президента, российские войска в настоящее время ведут наступление по всей линии фронта.
"В этой ситуации (призыв к перемирию - ред.) можем воспринимать как какую-то попытку дать время на перевооружение и перегруппировку украинским военным", - подчеркнул Ушаков.
При этом российская сторона проинформировала представителей США о своей обеспокоенности в связи с предложениями о перемирии в Украине.
"Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев", - сказал он.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Россия и США ведут переговоры о встрече Путина и Трампа, сообщил Ушаков
11:50
 
ПолитикаУКРАИНАЮрий УшаковСШАРОССИЯ
 
 
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