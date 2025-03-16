https://1prime.ru/20250316/peskov-855827866.html

Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров

Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров - 16.03.2025, ПРАЙМ

Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров

Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T12:28+0300

2025-03-16T12:28+0300

2025-03-16T12:28+0300

политика

дмитрий песков

общество

россия

украина

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос про непоследовательность европейских политиков, которые ранее высказывались за продолжение конфликта, а теперь призывают к перемирию."Думаю, это связано именно с этим", - заключил он.

https://1prime.ru/20250316/sekretar-855827252.html

украина

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дмитрий песков, общество , россия, украина