https://1prime.ru/20250316/peskov-855827866.html
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров - 16.03.2025, ПРАЙМ
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T12:28+0300
2025-03-16T12:28+0300
2025-03-16T12:28+0300
политика
дмитрий песков
общество
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос про непоследовательность европейских политиков, которые ранее высказывались за продолжение конфликта, а теперь призывают к перемирию."Думаю, это связано именно с этим", - заключил он.
https://1prime.ru/20250316/sekretar-855827252.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f42a8368e00c719fad10b20df2e8e0c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество , россия, украина
Политика, Дмитрий Песков, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Песков объяснил "флюгерообразным поведением" действия европейских политиков по Украине
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос про непоследовательность европейских политиков, которые ранее высказывались за продолжение конфликта, а теперь призывают к перемирию.
"Думаю, это связано именно с этим", - заключил он.
В Кремле раскрыли подробности поездки Путина в Курскую область