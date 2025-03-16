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Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров - 16.03.2025, ПРАЙМ
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T12:28+0300
2025-03-16T12:28+0300
политика
дмитрий песков
общество
россия
украина
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос про непоследовательность европейских политиков, которые ранее высказывались за продолжение конфликта, а теперь призывают к перемирию."Думаю, это связано именно с этим", - заключил он.
https://1prime.ru/20250316/sekretar-855827252.html
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дмитрий песков, общество , россия, украина
Политика, Дмитрий Песков, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА
12:28 16.03.2025
 
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров

Песков объяснил "флюгерообразным поведением" действия европейских политиков по Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры демонстрируют "флюгерообразное поведение", изменив свою позицию относительно перемирия на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В европейских городах, в Старой Риге, в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия", - пошутил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос про непоследовательность европейских политиков, которые ранее высказывались за продолжение конфликта, а теперь призывают к перемирию.
"Думаю, это связано именно с этим", - заключил он.
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