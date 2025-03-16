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Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз
Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз - 16.03.2025, ПРАЙМ
Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз
Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину, выразив обеспокоенность вовлечением... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:55+0300
2025-03-16T15:55+0300
политика
румыния
бухарест
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БУХАРЕСТ, 16 мар — ПРАЙМ. Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину, выразив обеспокоенность вовлечением страны в конфликт под влиянием НАТО и ЕС и связав свой недопуск к выборам с позицией в пользу нейтралитета и восстановления связей с Москвой.Власти Румынии ранее подтверждали приверженность обязательствам в рамках Европейского Союза и Североатлантического альянса. Представители ЕС также подчеркивали важность поддержания безопасности в Европе.В открытом письме Шошоакэ, распространенном ее пресс-службой, говорится, что ее дважды "незаконно отстранили" от участия в выборах из-за призывов к миру, независимости Румынии и против участия в "военных авантюрах". Она призвала Путина не учитывать "враждебные жесты" румынского руководства, действующего под эгидой НАТО и ЕС, поскольку, по ее мнению, оно не отражает волю народа.Шошоакэ также заявила, что ЕС и НАТО "навязывают Румынии участие в конфликте", и выразила мнение, что "настоящая диктатура сейчас не в России, а в Европе"."Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза", - подчеркнула румынский сенатор. В своем письме Шошоакэ отдельно упомянула "исторические претензии" Румынии к Украине и высказала мнение о необходимости обсуждения вопроса "возвращения Бухаресту румынских территорий" в рамках будущих мирных переговоров.Центральное избирательное бюро Румынии отклонило заявку Шошоакэ на участие в предстоящих президентских выборах, что стало вторым подобным отказом после аналогичного решения в 2024 году.
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румыния, бухарест, владимир путин, ес, нато
Политика, РУМЫНИЯ, Бухарест, Владимир Путин, ЕС, НАТО
15:55 16.03.2025
 
Румынский сенатор пожаловалась Путину на НАТО и Евросоюз

Сенатор румынского парламента Шошоакэ направила письмо Путину, осудив НАТО и Евросоюз

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
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БУХАРЕСТ, 16 мар — ПРАЙМ. Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S. Румыния Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину, выразив обеспокоенность вовлечением страны в конфликт под влиянием НАТО и ЕС и связав свой недопуск к выборам с позицией в пользу нейтралитета и восстановления связей с Москвой.
Власти Румынии ранее подтверждали приверженность обязательствам в рамках Европейского Союза и Североатлантического альянса. Представители ЕС также подчеркивали важность поддержания безопасности в Европе.
В открытом письме Шошоакэ, распространенном ее пресс-службой, говорится, что ее дважды "незаконно отстранили" от участия в выборах из-за призывов к миру, независимости Румынии и против участия в "военных авантюрах". Она призвала Путина не учитывать "враждебные жесты" румынского руководства, действующего под эгидой НАТО и ЕС, поскольку, по ее мнению, оно не отражает волю народа.
Шошоакэ также заявила, что ЕС и НАТО "навязывают Румынии участие в конфликте", и выразила мнение, что "настоящая диктатура сейчас не в России, а в Европе".
"Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза", - подчеркнула румынский сенатор.
В своем письме Шошоакэ отдельно упомянула "исторические претензии" Румынии к Украине и высказала мнение о необходимости обсуждения вопроса "возвращения Бухаресту румынских территорий" в рамках будущих мирных переговоров.
Центральное избирательное бюро Румынии отклонило заявку Шошоакэ на участие в предстоящих президентских выборах, что стало вторым подобным отказом после аналогичного решения в 2024 году.
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ПолитикаРУМЫНИЯБухарестВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
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