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"Постановка". Ульянов высказался о планах отправки миротворцев на Украину

"Постановка". Ульянов высказался о планах отправки миротворцев на Украину - 16.03.2025, ПРАЙМ

"Постановка". Ульянов высказался о планах отправки миротворцев на Украину

Постпред России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, выразил скептическое отношение к дискуссиям европейских официальных лиц о возможной... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T10:49+0300

2025-03-16T10:49+0300

2025-03-16T10:49+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Постпред России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, выразил скептическое отношение к дискуссиям европейских официальных лиц о возможной отправке миротворческих сил на Украину, назвав эти разговоры "театральной постановкой".Ранее агентство Bloomberg сообщило о стремлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона создать "коалицию желающих" из 37 стран, готовых к размещению миротворцев на Украине и предоставлению гарантий безопасности Киеву."Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - выразил скептицизм Ульянов в Telegram-канале. В Лондоне состоялся неформальный европейский саммит, посвященный ситуации на Украине и европейской безопасности. После саммита Стармер заявил о намерении создать коалицию для защиты сделки по Украине и обеспечения мира. Сообщалось о планах Великобритании и Франции представить президенту США группу стран "Европа-плюс", готовую участвовать в возможном размещении миротворцев и предоставлении гарантий безопасности.

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украина, великобритания, франция, михаил ульянов, эммануэль макрон, bloomberg, кир стармер