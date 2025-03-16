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В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек
В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек - 16.03.2025, ПРАЙМ
В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек
В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T14:55+0300
2025-03-16T14:55+0300
2025-03-16T14:55+0300
происшествия
северная македония
пожар
жертвы
пострадавшие
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БЕЛГРАД, 16 мар - ПРАЙМ. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, погибли 59 человек, пострадали 155. Министр внутренних дел Панче Тошковски указал на брифинге, что ведется следствие, ответственные будут задержаны. "В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.
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северная македония, пожар, жертвы, пострадавшие
Происшествия, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, пожар, жертвы, пострадавшие
В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек
МВД: в результате пожара в Северной Македонии погибли 59 человек, пострадали 155
БЕЛГРАД, 16 мар - ПРАЙМ. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения.
Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек.
По последним данным МВД Северной Македонии, погибли 59 человек, пострадали 155. Министр внутренних дел Панче Тошковски указал на брифинге, что ведется следствие, ответственные будут задержаны.
"В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
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Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет.
На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.