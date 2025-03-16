https://1prime.ru/20250316/pozhar-855829905.html

В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек

В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек - 16.03.2025, ПРАЙМ

В результате пожара на дискотеке в Северной Македонии погибли 59 человек

В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T14:55+0300

2025-03-16T14:55+0300

2025-03-16T14:55+0300

происшествия

северная македония

пожар

жертвы

пострадавшие

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БЕЛГРАД, 16 мар - ПРАЙМ. В больницы Северной Македонии поступили 152 пострадавших при пожаре на дискотеке, 18 из них - в критическом состоянии, среди них есть дети, заявило министерство здравоохранения. Пожар на дискотеке "Пулс" (Пульс) в городе Кочани произошел около 3.00 (5.00 мск), предположительно из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК, на котором присутствовали около 1,5 тысячи человек. По последним данным МВД Северной Македонии, погибли 59 человек, пострадали 155. Министр внутренних дел Панче Тошковски указал на брифинге, что ведется следствие, ответственные будут задержаны. "В данным момент 152 пациента госпитализированы в разных учреждениях здравоохранения страны, им оказывается необходимая помощь... От общего числа госпитализированных 18 находятся в критическом состоянии, из них трое - в детской хирургии", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. Директор больницы города Кочани доктор Кристина Серафимова сообщила журналистам на брифинге, что возраст погибших от 14 до 27 лет. На место происшествия выехали премьер Христиан Мицкоски и члены правительства, работают экстренные службы, им помогают граждане. Родители в соцсетях публикуют фотографии детей, ищут их по больницам.

https://1prime.ru/20250310/pozhar-855641286.html

северная македония

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северная македония, пожар, жертвы, пострадавшие