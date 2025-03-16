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Россиянам напомнили про длинные выходные в мае
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае - 16.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае
В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T08:51+0300
2025-03-16T08:51+0300
2025-03-16T09:01+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью РИА Новости."В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - уточнил Нилов. По словам депутата, 5, 6 и 7 мая будут обычными рабочими днями. Однако, по согласованию с работодателями, сотрудники могут иметь возможность работать удаленно или оформить отпуск.Парламентарий также отметил, что продолжительные майские выходные в этом году являются следствием переносов, решение о которых было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, благодаря чему в мае будет два периода длинных выходных.
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госдума, лдпр, россия, общество
Госдума, ЛДПР, РОССИЯ, Общество
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае
Нилов: Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью РИА Новости.
"В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - уточнил Нилов.
По словам депутата, 5, 6 и 7 мая будут обычными рабочими днями. Однако, по согласованию с работодателями, сотрудники могут иметь возможность работать удаленно или оформить отпуск.
Парламентарий также отметил, что продолжительные майские выходные в этом году являются следствием переносов, решение о которых было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, благодаря чему в мае будет два периода длинных выходных.
Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня