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Россиянам напомнили про длинные выходные в мае - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили про длинные выходные в мае
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае - 16.03.2025, ПРАЙМ
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае
В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T08:51+0300
2025-03-16T09:01+0300
госдума
лдпр
россия
общество
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью РИА Новости."В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - уточнил Нилов. По словам депутата, 5, 6 и 7 мая будут обычными рабочими днями. Однако, по согласованию с работодателями, сотрудники могут иметь возможность работать удаленно или оформить отпуск.Парламентарий также отметил, что продолжительные майские выходные в этом году являются следствием переносов, решение о которых было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, благодаря чему в мае будет два периода длинных выходных.
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госдума, лдпр, россия, общество
Госдума, ЛДПР, РОССИЯ, Общество
08:51 16.03.2025 (обновлено: 09:01 16.03.2025)
 
Россиянам напомнили про длинные выходные в мае

Нилов: Россиян дважды ждут продолжительные выходные в мае

© РИА Новости . Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Наталья Гребенюк
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. В мае 2024 года россиян ожидают продолжительные выходные дни, а именно периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это связано с переносом нерабочих дней, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью РИА Новости.
"В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая", - уточнил Нилов.
По словам депутата, 5, 6 и 7 мая будут обычными рабочими днями. Однако, по согласованию с работодателями, сотрудники могут иметь возможность работать удаленно или оформить отпуск.
Парламентарий также отметил, что продолжительные майские выходные в этом году являются следствием переносов, решение о которых было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, благодаря чему в мае будет два периода длинных выходных.
Пикник в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня
9 марта, 04:15
 
ГосдумаЛДПРРОССИЯОбщество
 
 
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