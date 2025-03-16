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"Нужны решительные меры". Зеленский сделал дерзкий призыв к Западу - 16.03.2025, ПРАЙМ
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"Нужны решительные меры". Зеленский сделал дерзкий призыв к Западу
"Нужны решительные меры". Зеленский сделал дерзкий призыв к Западу - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Нужны решительные меры". Зеленский сделал дерзкий призыв к Западу
На фоне сообщений о наступлении российских войск, Владимир Зеленский призвал союзников к усилению санкционного давления на Россию. Об этом он написал в своем... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:01+0300
2025-03-16T17:01+0300
политика
запад
москва
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На фоне сообщений о наступлении российских войск, Владимир Зеленский призвал союзников к усилению санкционного давления на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", - сказано в публикации.Ранее стало известно о масштабном наступлении российской армии в Курской области и изоляции группировки противника. По данным Генштаба, российские подразделения также перешли границу в Сумской области. Президент Путин предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы. Ранее Дональд Трамп призвал Путина "пощадить" окруженные украинские войска. Путин заявил, что для этого украинские военные должны сложить оружие. Путин также отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, но санкции нанесли удар по мировой экономике. Несмотря на это, Россия справляется с давлением, хотя на Западе признают неэффективность антироссийских санкций.
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запад, москва, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
17:01 16.03.2025
 
"Нужны решительные меры". Зеленский сделал дерзкий призыв к Западу

Зеленский призвал союзников усилить санкции и давление на Россию

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На фоне сообщений о наступлении российских войск, Владимир Зеленский призвал союзников к усилению санкционного давления на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Нужны решительные меры, в частности санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать", - сказано в публикации.
Ранее стало известно о масштабном наступлении российской армии в Курской области и изоляции группировки противника. По данным Генштаба, российские подразделения также перешли границу в Сумской области. Президент Путин предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы.
Ранее Дональд Трамп призвал Путина "пощадить" окруженные украинские войска. Путин заявил, что для этого украинские военные должны сложить оружие.
Путин также отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, но санкции нанесли удар по мировой экономике. Несмотря на это, Россия справляется с давлением, хотя на Западе признают неэффективность антироссийских санкций.
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ПолитикаЗАПАДМОСКВАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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