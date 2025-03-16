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Дипмиссии ЕС призывают Украину ускорить мобилизацию, заявил Киселев
Дипмиссии ЕС призывают Украину ускорить мобилизацию, заявил Киселев - 16.03.2025, ПРАЙМ
Дипмиссии ЕС призывают Украину ускорить мобилизацию, заявил Киселев
Европейские дипломатические миссии призывают Верховную раду Украины ускорить процесс мобилизации в стране, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T10:07+0300
2025-03-16T10:07+0300
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ДОНЕЦК, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские дипломатические миссии призывают Верховную раду Украины ускорить процесс мобилизации в стране, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев."Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутат, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации", - заявил собеседник агентству, добавив, что вопрос о смене действующего президента Владимира Зеленского и проведении выборов в ближайшее время еще не обсуждался.По его словам, европейские представители обещают, что на Россию будет оказано значительное давление с целью достижения прекращения огня.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления закона в силу лично, или через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее, датой вручения считается день, когда в документе поставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонение от мобилизации может повлечь за собой лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации из закона исключены, что вызвало недовольство некоторых депутатов.
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лнр, украина, владимир зеленский, рада, всу
ЛНР, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, ВСУ
Дипмиссии ЕС призывают Украину ускорить мобилизацию, заявил Киселев
Полковник Киселев: европейские дипмиссии требуют от Рады ускорить процесс мобилизации
ДОНЕЦК, 16 мар - ПРАЙМ. Европейские дипломатические миссии призывают Верховную раду Украины ускорить процесс мобилизации в стране, сообщил РИА Новости полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутат, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации", - заявил собеседник агентству, добавив, что вопрос о смене действующего президента Владимира Зеленского и проведении выборов в ближайшее время еще не обсуждался.
По его словам, европейские представители обещают, что на Россию будет оказано значительное давление с целью достижения прекращения огня.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента вступления закона в силу лично, или через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее, датой вручения считается день, когда в документе поставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонение от мобилизации может повлечь за собой лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации из закона исключены, что вызвало недовольство некоторых депутатов.
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