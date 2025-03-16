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СМИ: Япония рассмотрит размещение ракет большой дальности на острове Кюсю - 16.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Япония рассмотрит размещение ракет большой дальности на острове Кюсю
СМИ: Япония рассмотрит размещение ракет большой дальности на острове Кюсю - 16.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Япония рассмотрит размещение ракет большой дальности на острове Кюсю
Япония изучает возможность размещения баллистических ракет дальнего радиуса действия на острове Кюсю. Данный шаг рассматривается как часть стратегии по... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T08:31+0300
2025-03-16T08:31+0300
политика
япония
китай
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ТОКИО, 16 мар – ПРАЙМ. Япония изучает возможность размещения баллистических ракет дальнего радиуса действия на острове Кюсю. Данный шаг рассматривается как часть стратегии по укреплению "обороноспособности ответных мер". Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве.Отмечается, что в настоящее время проводится оценка целесообразности размещения ракет на территориях гарнизонов наземных сил самообороны Японии в городе Юфу префектуры Оита, а также в городе Кумамото одноименной префектуры.Планируется, что развертывание ракет начнется в марте 2026 года. Однако, как отмечает агентство Kyodo, центральное правительство может столкнуться с сопротивлением со стороны местных властей и населения, которые опасаются, что районы размещения ракет станут приоритетной целью в случае вооруженного конфликта.По информации Kyodo, размещение ракет дальнего радиуса действия в южной префектуре Окинава не планируется, чтобы избежать возможного недовольства со стороны Китая.В рамках усилий по укреплению "обороноспособности ответных мер" Япония проводит модификацию "противокорабельных ракет типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile. Эти ракеты смогут поражать цели, находящиеся за пределами досягаемости противника. Модифицированные ракеты рассматриваются в качестве одной из альтернатив американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от развертывания которой Япония отказалась в 2020 году из-за риска падения разгонных блоков на населенные районы.Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров. Увеличенная дальность позволит поражать цели на территории Китая или КНДР в случае необходимости. Рассматривается возможность оснащения этими ракетами эсминцев, истребителей и подводных лодок.
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япония, китай, токио
Политика, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Токио
08:31 16.03.2025
 
СМИ: Япония рассмотрит размещение ракет большой дальности на острове Кюсю

Kyodo: Япония изучает возможность размещения ракет большой дальности на острове Кюсю

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 16 мар – ПРАЙМ. Япония изучает возможность размещения баллистических ракет дальнего радиуса действия на острове Кюсю. Данный шаг рассматривается как часть стратегии по укреплению "обороноспособности ответных мер". Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве.
Отмечается, что в настоящее время проводится оценка целесообразности размещения ракет на территориях гарнизонов наземных сил самообороны Японии в городе Юфу префектуры Оита, а также в городе Кумамото одноименной префектуры.
Планируется, что развертывание ракет начнется в марте 2026 года. Однако, как отмечает агентство Kyodo, центральное правительство может столкнуться с сопротивлением со стороны местных властей и населения, которые опасаются, что районы размещения ракет станут приоритетной целью в случае вооруженного конфликта.
По информации Kyodo, размещение ракет дальнего радиуса действия в южной префектуре Окинава не планируется, чтобы избежать возможного недовольства со стороны Китая.
В рамках усилий по укреплению "обороноспособности ответных мер" Япония проводит модификацию "противокорабельных ракет типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile. Эти ракеты смогут поражать цели, находящиеся за пределами досягаемости противника. Модифицированные ракеты рассматриваются в качестве одной из альтернатив американской наземной системе противоракетной обороны Aegis Ashore, от развертывания которой Япония отказалась в 2020 году из-за риска падения разгонных блоков на населенные районы.
Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров. Увеличенная дальность позволит поражать цели на территории Китая или КНДР в случае необходимости. Рассматривается возможность оснащения этими ракетами эсминцев, истребителей и подводных лодок.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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