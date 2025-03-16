https://1prime.ru/20250316/rossija-855822631.html
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - 16.03.2025, ПРАЙМ
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T00:37+0300
2025-03-16T00:37+0300
2025-03-16T00:37+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855822631.jpg?1742074632
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ.
Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией.
"За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, мвд
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, МВД
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
МВД: за 2024 год выявлено свыше 65 тысяч экономических преступлений
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ.
Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией.
"За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.