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В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - 16.03.2025, ПРАЙМ
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В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений - 16.03.2025, ПРАЙМ
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений
Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T00:37+0300
2025-03-16T00:37+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
мвд
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ. Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией. "За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
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россия, общество , москва, рф, мвд
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, МВД
00:37 16.03.2025
 
В России за 2024 год выявили 65 тысяч экономических преступлений

МВД: за 2024 год выявлено свыше 65 тысяч экономических преступлений

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Свыше 65 тысяч экономических преступлений было выявлено правоохранителями за 2024 год, более 46 тысяч из них тяжкие и особо тяжкие, сообщили в МВД РФ.
Ведомство опубликовало поздравление в честь Дня подразделений экономической безопасности МВД России, который отмечается 16 марта. Подчеркивается, что полицейские, работающие в данной направленности защищают бюджетные средства, декриминализируют стратегические, социально ориентированные отрасли экономики, борются с организованной преступностью и коррупцией.
"За 2024 год подразделениями ЭБиПК выявлено свыше 65 тысяч преступлений экономической направленности, более 46 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, выявлено свыше 18 тысяч преступлений коррупционной направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря своевременно принимаемым мерам был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 242 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФМВД
 
 
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